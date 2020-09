Der Südwesten ist Stammland der Zulieferer-Branche. Nicht nur durch Corona sind die Firmen in Bedrängnis. Der SÜDKURIER hat mit mehreren Chefs gesprochen.

In Böblingen südlich von Stuttgart hat die Automobilkrise voll zugeschlagen. In dem Ort hat der Automobilzulieferer Eisenmann seinen Sitz, oder sollte man sagen hatte?Denn viel ist nicht mehr übrig von dem einstmals stolzen Unternehmen. In den