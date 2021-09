Corona vor 46 Minuten

Kein Lohn bei Quarantäne für Ungeimpfte – wie Firmen jetzt reagieren und welche Besonderheit sich ergibt

Ab 15. September sollen Ungeimpfte keinen Lohn mehr bekommen, wenn sie als Kontaktperson eines Corona-Kranken in Quarantäne müssen. Erste Firmen kündigen jetzt an, das genau so umzusetzen. Und es ergibt sich eine pikante Ausnahme bei einem derzeit sehr umstrittenen Thema.