Mit ihrem Puppenspiel zaubern Lorena und Marcus Sperlich Kindern ein Leuchten in die Augen. Doch sie haben gerade kaum Auftritte und Einnahmen. Sie erzählen, warum es für sie dennoch keinen schöneren Beruf gibt.

Räuber Hotzenplotz hat es sich auf dem Schoß von Marcus Sperlich bequem gemacht und guckt ihn aufmerksam an. Zusammen sitzen sie auf einem grünen Gartenstuhl aus Plastik vor dem Wohnwagen in Konstanz, in dem Sperlich mit seiner Frau Lorena wohnt.