Noch schnell der Queen Lebewohl sagen? Nach dem Tod des britischen Staatsoberhaupts tragen sich nicht nur Royalisten und Adel-Fans mit dem Gedanken, der Dauer-Herrscherin die letzte Ehre zu erweisen und zumindest ein paar Blumen vor dem Buckingham Palast abzulegen. Immerhin ist die britische Hauptstadt im Herbst auch in normalen Zeiten ein attraktives Reiseziel. Warum also nicht das eine mit dem anderen verbinden?

Allerdings: Zum Reisen könnten die Zeiten besser sein. Die Flotten der Airlines haben noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht, Kapazitäten an Flughäfen sind oft noch ausgedünnt. Zudem kommt der vielerorts grassierende Personalmangel an Schaltern. Ein Überblick:

Gibt es noch Flüge nach London?

Bei der Lufthansa, Europas größte Fluglinie, sieht man derzeit noch „keine bedeutende Zunahme“ der gebuchten London-Flüge, wie ein Konzernsprecher dem SÜDKURIER am Freitagnachmittag sagte. Anderswo scheint das Interesse aber durchaus erheblich.

Auf der Webseite des Internetportals Flüge.de schauten sich am Freitag zeitgleich mehrere Hundert Menschen nach Verbindungen in die britische Hauptstadt um. Flüge an einzelnen Tagen, etwa am kommenden Sonntag, waren von Stuttgart aus schon ausgebucht. Kommende Woche sind aber noch Kapazitäten frei.

Die Kapazitäten in Flugzeugen sind noch nicht auf altem Niveau. Wer buchen will, muss schnell sein. | Bild: Caroline Seidel, dpa

Generell sei die Destination London „äußerst gut frequentiert“, sagte der Lufthansa-Sprecher. Allerdings sei die Verfügbarkeit der Verbindungen immer noch eingeschränkt. Der Hintergrund: Viele Flughäfen haben während der Corona-Krise ihre Kapazitäten drastisch zurückgefahren und sind auch heute noch nicht wieder beim alten Stand. Das gelte auch für London Heathrow.

Passagiere laufen auf dem Bodensee-Airport mit Gepäck zum Flieger. Gut 600 Euro kostet der London-Trip vom Bodensee aus. | Bild: Felix Kästle, dpa

Was kosten die Verbindungen?

Fliegen ist im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit teurer geworden. Unerschwinglich ist es aber nicht. London-Flüge ab Stuttgart, hin und zurück mit Handgepäck inklusive, beginnen beispielsweise derzeit nach Daten der Preisvergleichsplattform Fluege.de ab etwa 270 Euro.

Wer zeitlich flexibel ist, kommt noch etwas billiger weg. Allerdings muss man für solche Angebote einen Zwischenstopp, etwa in Hamburg, in Kauf nehmen. Sogar vom Bodensee-Airport in Friedrichshafen kann man über Frankfurt nach London fliegen. Das ist aber ein ziemlich teures Vergnügen. 613 Euro kostet der Trip zur Queen in der kommenden Woche. Günstiger fliegt es sich im Moment ab Zürich. Laut Fluege.de kann man Hin- und Rückflug inklusive Handgepäck mit der Fluglinie Swiss kommende Woche für gut 190 Euro buchen.

Fahrgäste steigen in einen ICE der Deutschen Bahn. Von Konstanz kann man via Zürich und Paris in gut neun Stunden nach London fahren. | Bild: Monika Skolimowska, dpa

Wann sind Flüge günstig?

Das Reisevergleichsportal Momondo hat herausgefunden, dass Flüge innerhalb Europas am billigsten sind, wenn sie 63 Tage im Voraus gebucht werden – schlechte Nachrichten also für Queen-Fans, die planen, an den Beisetzungsfeierlichkeiten am kommenden Wochenende teilzunehmen.

Wobei Hoffnung bleibt, denn die günstigsten Tage zu reisen, sind laut Momondo Dienstage. Rückflüge am Sonntag seien dagegen nicht zu empfehlen. An diesem Wochentag kosten Flüge mit Abstand am meisten.

Kann man mit der Bahn nach London fahren?

Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband (DRV) rät Reisewilligen, die fliegen wollen, „zügig im Reisebüro zu buchen“. Je weniger Zeit zwischen Buchung und Reiseantritt vergehe, desto tiefer müsse man in die Tasche greifen, sagt sie – insbesondere wenn die Verfügbarkeit der Plätze wie derzeit beschränkt ist.

Übrigens kann man beispielsweise von Konstanz nach London auch mit der Bahn fahren. Die Tour dauert gut neun Stunden, und umgestiegen wird in Zürich und Paris. Eine Preisauskunft im Internet ist nicht möglich, auch weil sich die Tarif beispielsweise nach dem Alter richten. Dafür muss man an den Schalter oder ins Reisebüro.