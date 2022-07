Angesichts von Hitzewellen dringen Arbeitnehmervertreter auf flexible Lösungen für Beschäftigte. „Bei extremer Hitze fordern wir längere Pausen oder ein früheres Ende der Arbeit“, sagte der Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei Verdi, Norbert Reuter. Der Ärzteverband Marburger Bund verlangte einen nationalen Hitzeschutzplan und eine Hitze-Aufklärungskampagne. Aber was ist arbeitsrechtlich überhaupt möglich?

Hitzefrei gibt es nicht, für manche Berufsgruppen im Extremfall aber schon

„Es gibt kein allgemeines Recht auf Hitzefrei für Arbeitnehmer“, sagt Klaus Maier, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Villingen-Schwenningen.

Klaus Maier ist seit fast 20 Jahren Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Tritschler-Maier-Mager in Villingen-Schwenningen. | Bild: Maier

Auch nicht bei besonders hohen Temperaturen wie derzeit. Allerdings gebe es ein Recht auf Schutzmaßnahmen, die der Arbeitgeber gegenüber seinen Beschäftigten ergreifen müsse, so der Arbeitsrechtler. Diese folgten grob gesagt dem Motto: „Je höher die Temperatur, desto umfangreicher die Pflichten des Arbeitgebers.“

Büroangestellte sind bei Hitze besser dran als Draußen-Jobber: Oft helfen schon Ventilatoren und kühle Getränke. | Bild: Robert Schlesinger, dpa

Aber was bedeutet das konkret? Für Büroangestellte sollte sich der Arbeitgeber generell ab einer Raumtemperatur von 26 Grad Gedanken machen und erste Maßnahmen einleiten.

Lüften, kühlen, Gratis-Getränke

Dazu gehöre etwa das Lüften der Büroräume, die Bereitstellung kostenloser Getränke am Arbeitsplatz, der Umzug in kühlere Büroräume oder sogar ins Homeoffice, wenn dies den betroffenen Beschäftigten Erleichterung verschafft und keine anderweitigen betrieblichen Belange entgegen stünden. Möglich sei auch für Verschattung zu sorgen, etwa vor exponierten Fensterfronten, sagt Maier.

In Frage komme auch, dem Arbeitnehmer eine Verschiebung der Arbeit in kühlere Stunden des Tages zu ermöglichen, etwa mittels einer Ausweitung der Gleitzeit. Besonders schutzwürdige Gruppen – dazu gehören etwa Schwangere oder Stillende – müssten zusätzlich geschützt werden. Am besten sollte in solchen Fällen ein Arzt oder Betriebsmediziner mittels Attest entscheiden, ob gearbeitet werden kann und wenn ja unter welchen Umständen.

Ein Gutteil der Beschäftigten in Deutschland arbeitet aber immer noch draußen und nicht in eigentlich gut geschützten Gebäuden. „Für besonders exponierte Berufsgruppen, etwa auf dem Bau, kann in extremen Fällen Hitzefrei in Frage kommen, wenn die Temperaturbelastung zu hoch wird“, sagt Fachanwalt Maier und andere Schutzmaßnahmen nicht mehr ausreichen. In solchen Fällen müsse die Arbeitszeit „auch nicht nachgeholt werden“, sagt der Experte.

Der Bau ist bei Extremwetter besonders exponiert. Und es gibt immer mehr Hitzetage. | Bild: Volker Kreinacke, Adobestock

In jedem Fall sei der Arbeitgeber aber verpflichtet, besondere Schutzmaßnahmen für Draußen-Jobber zu ergreifen – Kappen, Sonnencreme oder große Verschattungsflächen. Bleibt der Chef dennoch untätig können „ordnungswidrigkeitsrechtliche und im Extremfall strafrechtlichen Maßnahmen drohen“, sagt Maier.

Auch die Betriebsräte sind in der Pflicht

Die Schwierigkeit dabei: Fixe Werte, ab welchen Temperaturen welche genauen Schutzmaßnahmen vom Arbeitgeber zu ergreifen sind, gibt es nicht. „Da sind die gesetzlichen Regeln nicht präzise genug“.

Industriebeschäftigte arbeiten oft in klimatisierten Hallen. Aber wenn es zu heiß wird, hilft auch das manchmal nicht. | Bild: Marijan Murat, dpa

Arbeitsrechtler Maier sieht beim Thema Hitze auch die Betriebsräte in der Pflicht. „Sie kennen die Verhältnisse vor Ort am besten und sie haben die Möglichkeit, konkrete Maßnahmen – bis hin zu Hitzefrei – in Form von Betriebsvereinbarungen mit dem Arbeitgeber auszuhandeln“, sagt er.