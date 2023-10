„Made in Germany“: Dieser Spruch gilt als Gütesiegel für hochwertige Produkte aus Deutschland. Er steht für Ingenieurskunst, Erfindergeist und Zuverlässigkeit – aber kaum für eine heimische Modeindustrie. Etwa drei Viertel der Kleidung für den deutschen Markt wird in China produziert, auch Bangladesch, die Türkei und Indien sind wichtige Importländer.

Doch spätestens mit der Corona-Pandemie und der Zunahme von Lieferschwierigkeiten zeichnet sich in der Wirtschaft ein Trend ab: das sogenannte Re- oder auch Nearshoring, das Zurückholen von Produktionsstätten in das eigene Land oder nahe gelegene Industriestaaten.

Nur wenige Firmen, wie etwa Trigema, müssen sich darüber keine Gedanken machen. Denn das Unternehmen fertigt seine Kleidung seit Generationen in Deutschland. Andere wiederum müssen umdenken. Zum Beispiel die Modekette C&A. Seit zwei Jahren stellt das Unternehmen Jeans „Made in Germany“ her. Wie kann das gelingen?

C&A holt Jeansfabrik zurück nach Deutschland

Der Mann hinter dem Pilotprojekt heißt Hans-Uwe Gansfort. Vor rund 20 Jahren hatte er die damals letzte deutsche C&A-Fabrik im niedersächsischen Mettingen abgewickelt. Seit zehn Jahren arbeitet er nun daran, einen Teil der Jeansproduktion zurück nach Deutschland zu holen. Mit Erfolg: Seit Ende 2021 ist Gansfort Geschäftsführer der ersten wieder angesiedelten deutschen Jeansfabrik in Mönchengladbach.

„Die Jeans sind ein komplett europäisches Produkt“, betont der Unternehmer gegenüber dem Tagesspiegel. Ausnahme sei die Baumwolle, die aus bio-zertifizierten Betrieben in Indien und Afrika stamme. Alle anderen Materialien werden aus dem nahen europäischen Ausland geliefert. Damit weist die Jeans deutlich kürzere Lieferketten auf als die konventionelle Ware.

Umweltauswirkungen der Textilindustrie Insgesamt verursacht die Textilindustrie etwa 1,2 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist mehr als der internationale Flugverkehr und die Kreuzschifffahrt zusammen und macht fünf Prozent der globalen Emissionen aus. Die konventionelle Produktion schlägt dabei besonders durch einen hohen Energie- und Wasserverbrauch zu Buche. Die herkömmliche Herstellung einer Jeans schluckt beispielsweise rund 60 Liter Wasser. Außerdem entstehen dabei durchschnittlich 23,5 Kilogramm CO2. Denn das Kleidungsstück reist oftmals mehr als 50.000 Kilometer durch die Welt, bevor es in heimischen Schränken landet. (bin/mst)

Rund 60 Liter Wasser werden bei der Herstellung einer Jeans verbraucht. Davon könnte ein durchschnittlicher Erwachsener fast einen Monat lang trinken. Die Mönchengladbacher Jeans hingegen verbraucht weniger als zehn Liter. Dafür sorgt eine angeschlossene Wäscherei, die das Produktionswasser filtert und mehrmals in den Kreislauf einspeist. Das Ziel der Fabrik ist es, die Energie zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen: 70 Prozent aus einem nahe gelegenen Windpark, 30 Prozent aus Solarenergie.

Bei der Produktion setzt die Fabrik besonders auf automatisierte Prozesse. „Wenn wir erfolgreich in Deutschland produzieren wollen, müssen wir den Anteil der Handarbeit reduzieren“, betont Gansfort im Tagesspiegel. Das zahlt sich auch deshalb aus, weil die Lohnkosten in Deutschland zehnmal so hoch seien wie in Asien. Für die Kunden wird das in den Läden spürbar: Eine deutsche Jeans kostet mit knapp 60 Euro im Durchschnitt doppelt so viel wie das Standardprodukt.

Produktions-Fachwissen fehlt in Deutschland

Eine große Unsicherheit war es, die richtigen Mitarbeiter zu finden, berichtet der Geschäftsführer. Wer in Deutschland noch Fachwissen in der Produktion habe, stehe kurz vor der Rente. Einige der rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammen daher aus Afghanistan, Pakistan oder der Türkei, wo sie bereits in der Textilindustrie gearbeitet haben.

Ausländische Fast Fashion ist große Konkurrenz

Unternehmen, die ihre Produktion zurückholen möchten, stehen vor einer weiteren großen Herausforderung. Sie müssen dem Wettbewerb standhalten. Maike Rabe leitet das Forschungsinstitut Textilveredelung und Ökologie an der Hochschule Niederrhein. Sie gibt zu bedenken: „Solange Ultra-Fast- und Fast-Fashion-Modeartikel den Markt überschwemmen, bleibt es für Unternehmen, die nachhaltig in Europa produzieren möchten, schwierig.“ Mit „Fast-Fashion“ (englisch, wörtlich „schnelle Mode“) bezeichnet die Expertin kurzlebige Billigmode.

Der Hersteller C&A beweist zwar, dass Reshoring durchaus funktionieren kann. Trotzdem schätzt Maike Rabe, dass die Textilindustrie immer eine globale Branche bleiben wird – allein schon deshalb, weil nicht alle Ressourcen in Europa gewonnen werden können.

Trigema produziert ausschließlich in Deutschland

Wer Reshoring überhaupt nicht nötig hat, ist das baden-württembergische Unternehmen Trigema. Denn der Modehersteller produziert seit seiner Gründung im Jahr 1919 ausschließlich in Deutschland. Aktuell beschäftige Trigema mehr als 1100 Menschen in seinem Werk in Burladingen, informiert Junior-Chef Wolfgang Grupp. Dass „made in Germany“ zum Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens geworden ist, war laut Grupp nie geplant. Denn bei Firmengründung sei es ganz normal gewesen, im Inland zu produzieren.

Wolfgang Grupp Junior glaubt daran, dass Trigema dem Preisdruck in der Modeindustrie durch Innovation und Nachhaltigkeit standhalten kann. | Bild: Christoph Schmidt

Erst Jahre später hätten immer mehr Firmen damit begonnen, ihre Fertigungsstätten ins Ausland zu verlegen. „Bei uns war dieser Gedanke nie da“, so Grupp. Seinem Vater, Senior-Chef Wolfgang Grupp, sei es immer wichtig gewesen, die Kleidung weiterhin in der Heimat herzustellen. „Und das ist auch möglich – mit nachhaltigen und innovativen Produkten“, sagt der Junior-Chef.

Inländische Produktion hat entscheidende Vorteile

Was er damit meint, erklärt er anhand eines Beispiels: „Während der Corona-Krise haben wir angefangen, Masken zu produzieren.“ Einerseits habe Trigema dadurch neue Kunden gewinnen können. Andererseits habe die inländische Produktion zwei entscheidende Vorteile – Schnelligkeit und kurze Lieferwege.

Auch Wolfgang Grupp weiß, dass Billigmode aus Asien den deutschen Markt zunehmend überschwemmt. Allerdings mache er sich darüber aktuell keine Sorgen, wie er sagt. Denn, zumindest noch, sei die Nachfrage nach der „made in Germany“-Kleidung groß genug, um die höheren Produktionskosten im Inland zu decken. „Ich hoffe, dass das auch so bleibt“, sagt der Junior-Chef.