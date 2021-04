Bodensee-Oberschwaben Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Kampf um neue Kiesgruben im steinreichen Südwesten: Dringend nötig oder nur günstige Baustoffquelle für die Schweiz und Österreich?

Fast alle der 220 Kies- und Sandabbaustätten im Land sind in Oberschwaben und am Oberrhein. Mit dem Kieshunger der Bauwirtschaft steigt der Protest gegen den Aufschluss neuer Gruben. So wie im Altdorfer Wald, wo sich Klimaaktivisten in den Bäumen verschanzt haben, die für eine neue Abbaustätte fallen müssten. Ein Hauptgrund für steigenden Bedarf: Der Kiesexport boomt.