Mehr als drei Jahre ist es her, dass sich die regionale Wirtschaft zwischen Schwarzwald, Rhein und Bodensee auf ihrem gemeinsamen Kammerempfang getroffen hat. Dreimal hatte die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen den gesellschaftlichen Höhepunkt des Wirtschafts-Jahres im tiefen Süden der Republik verhindert.

Nun ist es also wieder soweit. Handwerkskammer Konstanz und IHK Hochrhein-Bodensee erwarten am Montagabend rund 500 Gäste im Konstanzer Bodenseeforum, dem repräsentativen Sitz der IHK direkt am Bodensee.

„Es ist eine riesige Freude, nach langer Abstinenz wieder zusammen zu sein“, sagte Thomas Conrady, Präsident der IHK Hochrhein-Bodensee. „Dass IHK und Handwerkskammer gemeinsam zusammenkommen, ist bundesweit einzigartig, es ist ein tolles Signal aus dieser internationalen Region.“

Eine Krise mündet in die nächste

In Handwerk, Industrie und Handel freut man sich darauf, alte Bekannte wiederzusehen, sich zu feiern, aber auch über die Herausforderungen der Zeit zu reden. Und davon gibt es naturgemäß genug. Nahtlos ist die Corona-Pandemie der Jahre 2020 bis 2022 mit dem Ukraine-Krieg in einen neuen sicherheitspolitischen Albtraum übergegangen. Dessen Auswirkungen treffen auch die regionale Wirtschaft ganz konkret: Energiepreis-Schock, Nahrungsmittel-Krise, Lieferengpässe bei Chips und Halbleitern und dazu eine sich nur zäh zurechtruckelnde Energiewende. Und das alles überwölbt von einer Inflation, die sich entgegen den ursprünglichen Erwartungen als äußerst hartnäckig zeigt.

Karl-Rudolf Korte ist Politikwissenschaftler und Gastredner beim Kammerempfang. | Bild: Karlheinz Schindler, dpa

Gastredner des Abends ist der Duisburger Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte, der in seinem Vortrag zum Thema Regieren in Zeiten des Wandels insbesondere der Berliner Ampel auf die Finger schauen wird. Details der Rede sind im Vorfeld nicht durchgedrungen. Mit Korte wird die Tradition politischer Gastredner auch dieses Mal fortgesetzt. Im Januar 2020 – dem letzten Zusammentreffen der Wirtschaftskammern beim Jahresempfang, gab Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn dem Bodensee die Ehre.