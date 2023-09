Die am Mittwochmittag begonnene Störung erreichte nach den Worten eines Sprechers im Laufe des Nachmittags die Produktionswerke: „Die Werke der Marke VW stehen still in Deutschland.“ Betroffen sind die Fabriken in Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück sowie die Gläserne Manufaktur in Dresden.

Störung scheinbar internes Problem

Ein Angriff von außen als Ursache der Störung galt laut dem Sprecher nach ersten Analysen als unwahrscheinlich. IT-Experten arbeiteten „mit Hochdruck“ daran, die Störung zu beheben, sagte der Sprecher am Abend: „Noch ist die Lage nicht im Griff.“ Demnach sind auch andere Marken des Volkswagen-Konzerns von der Panne betroffen.

Laut „Bild“-Zeitung standen auch im Audi-Werk in Neckarsulm in Baden-Württemberg die Bänder still.