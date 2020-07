Herr Müller, ihr Unternehmen war massiv von einem Corona-Ausbruch unter den Mitarbeitern betroffen. Was hat sich verändert seit Corona?

Wir haben ein Eingangsscreening für alle Mitarbeiter, es gelten Abstandsregeln, es wird Mund- und Nasenschutz getragen und wir haben zusätzliche Trennungen vorgenommen. Vorher war es gutes Verhalten, wenn der Chef mit Handschlag durch den Betrieb ging, aber dadurch, dass jetzt alles auf Abstand stattfindet, gibt es schon eine gewisse Abkühlung.

In der Arbeitsorganisation spielte es bislang keine Rolle, ab der Mensch einen Meter oder 1,50 Meter vom anderen entfernt stand. Wenn wir Corona vielleicht über viele Jahre haben, muss man auch in der Technik etwas ändern und langfristig Abläufe anders gestalten. Das wäre mit Investitionen und Kosten verbunden. Auch Maschinenhersteller werden reagieren müssen.

Müller-Geschäftsführer Martin Müller. | Bild: Müller-Fleisch

Zur Person Martin Müller führt die Müller Fleisch GmbH mit Hauptsitz in Birkenfeld bei Pforzheim in zweiter Generation zusammen mit seinem Bruder Stefan. Müller ist zudem stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Verbands der Fleischwirtschaft (VDF). 2018 wies die Gruppe einen Umsatz von 606 Millionen Euro aus. Neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht. Die Müller-Gruppe Die Müller Gruppe hat unter anderem Standorte in Bayreuth, Ulm, Ingolstadt und gehört zu den größten mittelständischen Unternehmen der süddeutschen Fleischwirtschaft und ist sowohl einer der zehn größten Rinder- als auch der zehn größten Schweineschlachtbetriebe in Deutschland. Nach eigenen Angaben schlachtet Müller Fleisch pro Jahr rund 120.000 Rinder sowie am Standort Ulm eine Million Schweine. Die Masseninfektion Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde bei knapp 400 Beschäftigten bei Müller Fleisch in Birkenfeld eine Infektion mit dem Virus festgestellt. Dabei handelte es sich überwiegend um osteuropäische Werkvertragsjobber, die bei Subunternehmen angestellt sind und zum Teil in Sammelunterkünften wohnten. Rund 240 Mitarbeiter mussten in Quarantäne-Einrichtungen.

Inwieweit kann man als Großschlachter seiner Verantwortung für Mitarbeiter und Produkt gerecht werden?

Das kann man sehr gut. Für meinen Bruder und mich in der Geschäftsführung ist das Tier keine Massenware und die Frage, wo und wie es erzeugt wird, ein wichtiger Faktor. Wir haben mit Landwirten und Erzeugerorganisationen viel Kontakt und sind nicht abgehoben, weil wir eine gewisse Größenordnung haben.

Wir haben klar definierte Prozesse, die dokumentiert werden, wir haben eine wahre Auditflut, es wird Tag und Nacht unangemeldet im Unternehmen kontrolliert. Da kann man nicht nur so tun, als ob, sondern diese Werte sind bei uns gelebt. Ja, wir haben Ungarn und Rumänen als Arbeiter, aber nicht, weil wir sie schlecht behandeln können. Sondern weil wir bei uns der Region kaum Mitarbeiter finden. Auch, wenn man sich verbal nicht immer so gut verständigen kann, gibt es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Baden-Württemberg hat gerade eine neue Verordnung für größere Schlacht- und Zerlegebetriebe erlassen: Zweimal wöchentlich Reihentests unter den Mitarbeitern, die Kosten sollen die Unternehmen tragen. Wie bewerten Sie das?

Die Verordnung, die jetzt vom Sozialministerium gekommen ist, ist unserer Ansicht nach deutlich über das Ziel hinausgeschossen und sehr stark an das angelehnt, was in Nordrhein-Westfalen mit dem großen Infektionsgeschehen bei Tönnies erlassen wurde.

Wir haben hier praktisch kein Infektionsgeschehen mehr in den Schlachthöfen, aber die gleiche Verordnung. Ich sehe das definitiv als überzogen und für einen längeren Zeitpunkt auch nicht als praktikabel an.

Die Branche steht nicht erst seit Corona in der Kritik, sieht aber keinen Systemfehler. Wie sehen Sie das?

Da muss man wirklich differenzieren. Wir haben für Transporte und Fleischgewinnung geltende Gesetze. Denen widersetzt sich niemand. Aber durch Corona wird das Brennglas draufgehalten. Gegen Verstöße soll vorgegangen werden, aber es darf nicht die ganze Branche am Pranger stehen. Nicht alles ist illegal und schlecht.

In den letzten Jahren haben einige Gesetze zur Verbesserung der Arbeitsverhältnisse geführt. Die Fleischbranche hat sich einen Verhaltenskodex gegeben, in dem es auch um Wohnraum geht, der Mindestlohn wurde auch für Werkvertragsarbeitnehmer eingeführt…

Scheinehälften: Schlachtung heißt in Deutschland Massenbetrieb. | Bild: Jens Büttner, dpa

…aber gegen massiven Widerstand nicht nur aus ihrer Branche. Jetzt brüstet man sich damit.

Das stimmt so nicht. Wir haben das vor einigen Jahren schon mitgetragen und der Mindestlohn hat bewirkt, dass es den Leuten dadurch ein Stück weit gut geht. Insgesamt hat sich die Branche da nicht weggeduckt.

Welche Verantwortung tragen jeweils Verbraucher, Unternehmen und Politik für das System?

Es ist ein Zusammenspiel von allem. Man kann nicht sagen: Nur der Endverbraucher ist schuld, weil er nach dem falschen Päckchen greift, oder die Politik ist schuld, weil sie die falschen Gesetze erlässt. Der deutsche Endverbraucher ist sicherlich preisorientiert geprägt. Wenn er Fleisch zum Aktionspreis bekommt, kaut er das ein. Er hat zwar über die Kennzeichnung der Haltungsstufen mehr Möglichkeiten, mitzuentscheiden, ist aber letztendlich natürlich davon abhängig, was er angeboten bekommt.

Deutschland ist der Schlachthof Europas, Schlachttiere werden durch halb Europa zu uns gefahren, viele Produkte gehen in den Export. Welche Marktmacht hat der Verbraucher, wenn die Geldmaschine der Export ist?

Ganz so ist es nicht. Wir haben eine Rinderproduktion etwas unterhalb des Verbrauchs, und eine Schweineproduktion, die etwa 15 oder 20 Prozent darüber liegt. Produkte wie Schweinebauch oder Nebenprodukte haben im Export eine andere Wertigkeit. Aber nur dafür werden keine Schweine geschlachtet, sondern es sind Teile, die zur Wertschöpfung beitragen und die der Schlachthof auch an seine Erzeuger weitergeben kann.

Natürlich profitiert man von Exporten, weil man mehr aus dem Schwein machen kann. Diese Chance nicht wahrzunehmen, wäre ein Wettbewerbsnachteil. Dennoch hat der Verbraucher eine Marktmacht, es wurde vieles angeschoben. Aber das geht nicht von jetzt auf nachher, sondern ist sehr komplex. Es braucht Umbauten in der Landwirtschaft, es reicht nicht, wenn der Verbraucher sagt: Ich bin bereit, mehr Geld zu zahlen, also schaut mal, dass es herkommt.

Man hat dennoch den Eindruck, dass es erhebliche Widerstände gegen mehr Tempo gibt, etwa beim jahrzehntelangen Gezerre um den Platz für Muttersauen.

Das Thema Sauenhaltung ist vielleicht etwas speziell. Aber in der Schweinemast und im Hähnchenbereich hat man innerhalb von kürzester Zeit die Haltungsstufe 2 erreicht. Es ist nicht so, dass sich nichts tut. Aber nicht in allen Bereichen ist alles sofort umsetzbar.

Gibt‘s in Ihrer Familie Vegetarier?

Nein. Die essen wirklich alle gerne Fleisch, auch meine kleinen Kinder, denen das Tierthema wichtig ist. Im Betrieb gibt es einige Vegetarier, weniger in der Produktion, mehr in der Verwaltung. Das spielt aber für uns keine Rolle, es ist schließlich jedem selbst überlassen, wie er sich ernährt