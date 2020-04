von Sandra Markert

Leute, die schon vor der Öffnung des kleinen Mühlenladens Schlange stehen: Es sind Bilder, die Karin Leiber von der Steigmühle in Engen so schnell nicht wieder vergessen wird. „Hinter uns liegen Wochen mit sehr vielen Überstunden“, sagt die Müllerin.

Doppelt so viel Mehl wie in normalen Zeiten

Denn um die ungewohnten Kundenmassen versorgen zu können, wird in der Mühle derzeit etwa doppelt so viel Mehl gemahlen wie sonst –mit dem gleichen Personal.

Die Steigmühle in Engen. Als das Mehl in den Supermärkten knapp wurde, bildeten sich vor der Mühle lange Schlangen. Die Mitarbeiter mussten viele Überstunden machen. | Bild: Sandra Markert

Als das Mehl in vielen Supermärkten plötzlich knapp wurde, fiel den Menschen in der Region wieder ein: da gibt es doch eine Mühle bei uns, vielleicht lässt sich dort noch ein Päckchen ergattern. Teils haben die Neu-Kunden recht weite Wege auf sich genommen. In der Bodensee-Region gibt es noch eine weitere aktive Mühle in Orsingen und dann erst wieder in Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg.

Mehrere kleine Mühlen im Süden, wenige Großbetriebe im Norden

Und dabei ist Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern noch gut mit kleineren und mittleren Mühlen versorgt. Mehr als 100 aktive Getreidemühlen gibt es hier dem Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS) zufolge. „Von Norddeutschland bis zur Mainlinie dagegen haben wir wenige, dafür teils sehr große Mühlen. Das ist historisch bedingt und hat mit dem Getreideimport zu tun“, sagt Ann-Kristin Barth vom VGMS.

Denn als Mitte des 19. Jahrhunderts die Bevölkerung in Deutschland stark wuchs, reichte der heimische Weizen nicht mehr aus. Das importierte Getreide wurde dann direkt dort vermahlen, wo es ins Land kam: an den Übersee- und Binnenhäfen, von wo das Mehl dann auch direkt weiter transportiert werden konnte. „Der Süden Deutschlands wurde durch Topographie und Infrastruktur von dieser Entwicklung abgekoppelt“, sagt Ann-Kristin Barth vom VGMS.

Eine Mühle versorgt 170.000 Menschen

Und so versorgt in Baden-Württemberg bis heute eine Mühle etwa 170.000 Menschen. Im Norden sind es rund 550.000 Menschen. Der größte Getreidemühlenkonzern Goodmills in Hamburg zum Beispiel hat mit seinen Marken wie Aurora und Goldpuder einen Marktanteil von 15 Prozent in Deutschland und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter.

In der Steigmühle in Engen, die im Jahr 1796 erstmals erwähnt wurde und seit zwei Generationen im Besitz von Karin Leibers Familie ist, arbeitet nur eine Handvoll Mitarbeiter. „Wir verkaufen unser Mehl an Privatkunden in unserem Laden, an einen ortsansässigen Supermarkt sowie an andere Hofläden, die damit backen“, sagt Karin Leiber.

Karin Leiber (links) von der Engener Steigmühle im Gespräch mit einer Kundin. | Bild: SK

Seit etwa einem Jahr merkt die Müllerin, dass insbesondere die Nachfrage der Privatkunden in ihrem Laden nach regionalem Mehl wieder zunimmt. „Ich habe auch dein Eindruck, dass viele Menschen das Brotbacken wieder für sich entdecken und hierbei eine gute Mehlqualität schätzen“, sagt Karin Leiber.

Auf Mehl aus der Region setzt Josef Baader von der gleichnamigen Landbäckerei in Frickingen schon seit 15 Jahren. Damals hat er das regionale Netzwerk Linzgau Korn ins Leben gerufen. 14 Landwirte aus dem Linzgau bauen seitdem Getreide für den Bäcker mit seinen acht Filialen an. Gemahlen wird in der Stelzenmühle in Bad Wurzach. „Eine noch regionalere Mühle wäre schön gewesen, aber da gab es leider keine geeignete“, sagt Josef Baader.

Sein regional erzeugtes Mehl gibt ihm in der momentanen Krise ein gutes Gefühl der Versorgungssicherheit. Der Auslöser für das Netzwerk aber war ein anderer. „Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich zu meinen Hauptrohstoff-Lieferanten, nämlich den Bauern, gar keinen Kontakt hatte. Und das fand ich falsch“, sagt Josef Baader.

Falsch fand er es auch, dass ein Bauer für 100 Kilo Weizen in Backqualität nur etwa 16 Euro bekommt. „Bei uns sind es zwischen 25 und 28 Euro“, sagt Josef Baader. Das führt dazu, dass er nach eigenen Angaben im Vergleich zu Bäckerkollegen, die ihr Mehl weniger regional beziehen, jedes Jahr etwa 30.000 bis 35.000 Euro mehr für die wichtigste Backzutat zahlt. „Runtergebrochen auf ein Brötchen sind das dann aber wiederum nur ein bis zwei Cent. Und das können wir auch teilweise an unsere Kunden weitergeben, die den regionalen Gedanken ja auch schätzen“, sagt Josef Baader.

Hoffen auf mehr Wertschätzung der Mühlen durch die die Corona-Krise

Karin Leiber aus der Steigmühle in Engen hofft indes, dass die Wertschätzung zumindest einige ihrer Neukunden für das Mehl vor Ort auch nach der Corona-Krise anhält. Ausgehen wird es ihr zumindest so schnell nicht. „Wir lagern immer viel mehr Getreide ein, als wir tatsächlich zum Mehl mahlen brauchen“, sagt Karin Leiber. Vor leeren Regalen muss hier also keiner stehen.

Auch in den Supermärkten entspannt sich die Mehlsituation ganz langsam wieder. „Wegen der neuen Vorratshaltung der Kunden hat der Handel von einem Tag auf den anderen bis zur fünffachen Menge als sonst bei den Mühlen nachgefragt. Die verkaufen aber zu 95 Prozent an Großkunden. Jetzt plötzlich mehr Mehl in kleine Tüten zu verpacken, das dauert einfach“, sagt Ann-Kristin Barth vom Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft. Und auch sie beruhigt nochmals: „Deutschland versorgt sich mit Getreide zu 95 Prozent selbst. Und bei den Landwirten und im Handel liegt ausreichend Getreide.“