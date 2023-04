Trotz eines durchwachsenen Geschäftsjahrs mit mauem Gewinn zahlt der Automobilzulieferer IMS-Gear allen seinen Mitarbeitern eine Erfolgsprämie. „Wir haben das gemacht, obwohl wir unser Renditeziel im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich verfehlt haben“, sagte IMS-Gear-Vorstand Wolfgang Weber am Mittwoch in Donaueschingen.

Die permanente Krise drücke auf die Stimmung in der Belegschaft. In dieser Situation habe man sich dafür entschieden, das Geld auszuzahlen. „Wir sind einfach nicht mehr so locker unterwegs wie früher“, sagte Weber. Durch den Schritt wollte man dem entgegenwirken und ein positives Signal an die Belegschaft senden. Zur exakten Höhe der Prämie machte Weber keine Angaben, sagte aber sie bewege sich „im niederen vierstelligen Euro-Bereich“ pro Kopf.

Teilen sich im IMS-Gear-Vorstand die Arbeit (von links): Wolfgang Weber, Bernd Schilling und Dieter Lebzelter. | Bild: Roland Siegwart IMS

Das Familienunternehmen – 60 Prozent an dem Mittelständler gehören der Gründerfamilie Zimber-Morat – kämpft wie viele in der Branche schon seit mehreren Jahren mit einer global lahmenden Autokonjunktur und vielfältigen Verwerfungen, technologisch, aber auch die Absatzmärkte betreffend. Die weltweiten Neuzulassungen von Fahrzeugen sind immer noch weit von den Rekordwerten des Jahres 2017 entfernt.

Erst war es der vom ehemaligen US-Präsident Donald Trump angefachte Handelskrieg mit Europa und China, dann durch Corona bedingte Produktionsstopps und Lieferkettenprobleme und zuletzt stark steigende Kosten, etwa für Lagerhaltung und Energie, in Folge des Ukraine-Kriegs, die Sand ins Getriebe streuten. Der Erfolg von IMS-Gear, das im Sommer sein 160-jähriges Bestehen feiert, ist indes direkt vom weltweiten Autogeschäft abhängig. IMS-Gear-Produkte fänden sich in den Fahrzeugen nahezu aller gängigen Autobauer, sagte Firmen-Vorstand Dieter Lebzelter. „Wenn viele Pkw gebaut werden, können wir viel verkaufen.“

IMS-Gear ist unabhängig vom Verbrenner – ein Vorteil

Die Donaueschinger sind ein Spezialist für eine Vielzahl elektrischer Getriebe- und Antriebslösungen im Auto – von automatischen Sitzverstellungen über elektrische Verriegelungen in Türen und Kofferraum bis hin zu Steuerungen des Antriebsstrangs. Daneben entwickelt man elektrische Lenkungen und Bremssysteme.

90 Prozent des Firmenumsatzes kommt aus dem Automobilzulieferbereich, zehn Prozent werden durch Industrieanwendungen, Agrartechnik oder Logistik erwirtschaftet – Tendenz steigend. Vom Verbrennungsmotor ist das Unternehmen weitgehend unabhängig. Die große Mehrheit der IMS-Gear-Produkte finden sich auch in Fahrzeugen mit alternativen Antrieben.

IMS Gear beschäftigt 3100 Menschen weltweit, 1700 davon in Deutschland. Hier sind Donaueschingen und Villingen die größten Standorte. | Bild: Ims Gear

Dennoch ist der Gewinn massiv unter Druck. Bei einem Umsatz von 547 Millionen Euro im Jahr 2022, was einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 18 Prozent entspricht, blieben unter dem Strich gerade noch 7,4 Millionen Euro Gewinn hängen.

Zu wenig Gewinn bleibt übrig

Operativ (EbT) verdiente das Unternehmen 15,1 Millionen Euro, was einer Umsatzrendite von 2,8 Prozent entspricht. Zum Vergleich: In guten Jahren erwirtschafte das Unternehmen eine Marge in Höhe von acht bis zehn Prozent. Um Innovationen dauerhaft finanzieren zu können und ein Finanzpolster aufbauen zu können brauche man mindestens fünf Prozent Umsatzrendite, eher mehr, sagte IMS-Gear-Vorstand Lebzelter. Mit dem aktuellen Gewinn könne man „nicht zufrieden“ sein.

Unternehmen sucht Personal, baut aber derzeit im Inland keine zusätzlichen Stellen auf

Dafür, dass man sich 2022 dennoch „besser als der Gesamtmarkt“ entwickelt hat, ist bei IMS insbesondere China verantwortlich. „China hat stark zum Wachstum beigetragen“, sagte Lebzelter. Der Umsatz in Fernost stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 40 Millionen auf 130 Millionen Euro.

Heimatstandort Jobs: IMS Gear ist weltweit aufgestellt, produziert aber in den jeweiligen Märkten für diese Märkte. Die Strategie, Produktion in Billiglohnländer zu verlagern, verfolgt das tarifgebundene Unternehmen nicht. „“Wir haben nicht vor, Stellen in Deutschland abzubauen“, heißt es von IMS-Gear. In der Corona-Krise war dies nötig. 144 Stellen fielen damals weg – deutlich weniger als zunächst geplant.

Ausblick: Im laufenden Geschäftsjahr will das Unternehmen beim Umsatz die 600 Millionen Euro-Grenze knacken. Auch der Gewinn soll steigen. (wro)

Damit hat China einen ähnlichen Stellenwert wie die USA und Mexiko, wo zusammen 150 Millionen Euro erwirtschaftet werden. In seinen Deutschen Werken, in Donaueschingen, Villingen-Schwenningen, Trossingen und Eisenbach waren es 265 Millionen Euro. 1700 der weltweit 3100 Mitarbeiter arbeiten im Inland. Personalaufbau ist 2023 nur „leicht und im Ausland“ geplant, wie es hieß. In Deutschland soll die Beschäftigtenzahl konstant bleiben. Dennoch sucht das Unternehmen fluktuationsbedingt Personal. „In der Elektronik und in der Softwareentwicklung brauchen wir zusätzliche Kompetenzen“, sagte IMS-Vorstand Bernd Schilling.