Immer weniger Jugendliche wagen den Schritt in eine Ausbildung. Betriebe suchen teilweise händeringend nach geeignetem Nachwuchs. Die Gründe dafür sind vielfältig und nicht nur in der Corona-Pandemie zu suchen. Arbeitgeber und Verbände im Südwesten schauen besorgt auf die steigenden Zahlen der unbesetzten Lehrstellen. Vor allem in der Gastronomie- und der Tourismusbranche fehlt der Nachwuchs.

Über zwölf Prozent weniger Bewerber als im Vorjahr hat die Agentur für Arbeit in Baden-Württemberg von Oktober bis Juli registriert. Von 69.262 Ausbildungsplätzen im ganzen Land waren bis zum Sommer 28.141 noch unbesetzt. Bewerber und Stellen scheinen nicht zusammen zu finden. 16.296 potentielle Azubis sind aktuell noch auf der Suche nach einem Lehrbetrieb.

Hoffnung auf Ausbildungsverträge im August und September

Hoffnung setzen Kammern und die Agentur für Arbeit auf August und September. „In diesem Jahr hat sich viel verzögert. Eine abschließende Bilanz lässt sich erst nach dem Start ins Ausbildungsjahr Ende September ziehen“, sagt Wolf-Dieter Bauer von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Die aktuellen Zahlen, die das Auszubildendenjahr von Oktober 2020 bis Ende Juli 2021 abdecken, zeigen eine deutliche Tendenz: Es gibt weniger Jugendliche, die sich bei der Agentur für Arbeit melden und eine Ausbildungsstelle suchen.

Ein Auszubildender im KFZ-Handwerk schneidet in einem Ausbildungszentrum mit einer Flex einen alten Auspuff auf. Wegen der Corona-Pandemie fand die Berufsorientierung nicht wie gewohnt statt. Trotz alternativer digtialer Messen und Beratungsangebote fanden Unternehmen und Jugendliche nicht zueinander. | Bild: Felix Kästle, dpa

Zahlreiche Aktionen sollen das ändern. Das Bundesministerium für Arbeit hat den „Sommer der Ausbildung“ ausgerufen und als Partner Kammern und die Arbeitsagentur an der Seite. Vor allem in den Sozialen Medien, etwa unter #ausbildungjetzt, machen sie auf die derzeit guten Chancen einer Bewerbung für eine duale Ausbildung aufmerksam.

Im Kreis Konstanz sind noch 675 Lehrstellen offen

Rund 300 Jugendliche sind im Kreis Konstanz für das im September beginnende Ausbildungsjahr noch auf der Suche nach einer Lehrstelle. Das sind zwar fast 20 Prozent weniger als im Vorjahr, allerdings haben sich mit rund 840 zehn Prozent weniger Jugendliche als im Vorjahr bei der Agentur für Arbeit gemeldet, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Mit 675 bleiben damit ähnlich viele Lehrstellen offen wie im Vorjahr. Auf jeden suchenden Jugendlichen kommen laut Statistik 2,3 offene Stellen.

Jugendliche warten lieber ab

Doch warum zögern viele Jugendliche, eine Ausbildung anzufangen? Die Corona-Pandemie hat auch ihre Zukunftspläne durcheinandergewirbelt. Alexandra Thoss, zuständig für den Bereich Ausbildung bei der IHK Hochrhein-Bodensee, vermutet, dass viele ein Jahr pausieren, also weder auf eine weiterführende Schule gehen, noch eine Ausbildung oder ein Studium beginnen.

Im kommenden Jahr sei dann mit einer deutlich höheren Nachfrage nach Ausbildungsplätzen zu rechnen. „Die Unternehmen sollten sich jetzt schon Gedanken machen, ob sie ihr Ausbildungsengagement gegebenenfalls erweitern.“

Dieser Trend zeigt sich auch bei den unterschriebenen Ausbildungsverträgen. 2019 unterschrieben im Bezirk der IHK Hochrhein-Bodensee rund 1600 Azubis einen Vertrag, in diesem Jahr waren es nur noch 1112.

In diesen Branchen stehen die Chancen auf einen Ausbildungsplatz gut Bei der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg sind Auszubildende in folgenden Bereichen besonders gesucht: Hotel- und Gaststättengewerbe (insbesondere Köche/Restaurantfachleute), Gesundheitsberufe (insbesondere medizinische Fachangestellte, Zahnmedizinische Fachangestellte, Pflegefachleute), Einzelhandel (insbesondere Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk, Kaufleute im Einzelhandel, Handelsfachwirte). In diesen Berufsbildern sind demnach immer noch über 50 teilweise sogar über 100 freie Ausbildungsstellen für 2021 offen. Außerdem leide schon seit vielen Jahren das Bauhauptgewerbe unter Nachwuchsmangel. Gesucht werden vor allem Maurer, Trockenbauer, Stuckkateure, Tischler. Ansprechpartner für die Suche Alle Informationen zum Thema Ausbildung haben die Agenturen für Arbeit sowie die IHK und Handwerkskammern. Ansprechpartner dort sind die Berufsberater. Eine Übersicht über freie Lehrstellen gibt es unter anderem bei der IHK (www.ihk-lehrstellenboerse.de) und der Handwerkskammer. Einen Überblick über Aktionen in Baden-Württemberg bietet www.gut-ausgebildet.de/ausbildungjetzt. Allgemeine Informationsangebote gibt es bei der Allianz für Aus- und Weiterbildung unter www.aus-und-weiterbildungsallianz.de

Im Handwerk sieht die Lage ähnlich aus: Rund 300 offene Lehrstellen aus den Landkreisen Konstanz, Waldshut, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil finden sich online in der Lehrstellenbörse. Auch wenn die Zahl der abgeschlossenen Lehrverhältnisse im Kammerbezirk stabil sei, gebe es zahlreiche unbesetzte Stellen, sagt Pressesprecherin Petra Schlitt-Kuhnt. Dabei würden Fachkräfte dringend benötigt.

Im Bodenseekreis gibt es fast 40 Prozent weniger Azubis

Besonders drastisch ist die Zahl der Auszubildenden laut Agentur für Arbeit im Bodenseekreis zurückgegangen. Dort registrierten sich fast 40 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Von den 522 Bewerbern waren bis Ende Juli noch 119 ohne Vertrag.

Rein rechnerisch kommen auf jeden suchenden Jugendlichen über fünf Ausbildungsstellen. Clemens Besenfelder, Ausbildungsberater der IHK Bodensee-Oberschwaben, sieht das durchaus positiv: „In diesem Jahr ist die Chance auf eine qualifizierte Ausbildung besonders hoch.“ Schon im nächsten Jahr könne es zu einem Engpass an Ausbildungsplätzen kommen, wenn wieder mehr Bewerber eine Stelle suchten.

Ein Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration bei der IHK Region Stuttgart steckt an einem Server ein Netzwerkkabel ein. Zahlreiche Aktionen sollen Jugendliche über den Sommer motivieren sich doch noch zu bewerben und einen Vertrag zu unterschreiben. | Bild: Sebastian Gollnow, dpa

An den Schulen habe in diesem Jahr wegen der Schließungen weniger Berufsorientierung stattfinden können. Das sieht auch Petra Schlitt-Kuhnt als Grund: „In den vergangenen Monaten gab es coronabedingt weniger Kontaktmöglichkeiten zwischen Betrieben und Schülern.“ Orientierungsmöglichkeiten wie Praktika und Messen seien häufig ausgefallen.

Ausbildung von Gesellschaft nicht hoch geschätzt

Das Image der dualen Ausbildung habe gelitten, sagt Alexandra Thoss. „Wir haben seit Jahren das Problem, dass das Angebot an Ausbildungsplätzen größer ist als die Zahl potenzieller Bewerber.“ Thoss führt das auf den geringeren gesellschaftlichen Stellenwert einer Ausbildung im Vergleich zu einem Studium zurück.

„Seit Jahren wird das Studium von der Politik aktiv beworben, leider zu Lasten der Ausbildung. Junge Menschen fürchten um ihre soziale Stellung, wenn sie sich für eine Ausbildung entscheiden.“ Die Ausbildung sei aber keine Endstation, sondern eine Basis für eine vielseitige Karriere.

284 Jugendliche im Schwarzwald-Baar-Kreis suchen noch Lehrstelle

Weniger Bewerber als Ausbildungsstellen gibt es bis jetzt auch im Schwarzwald-Baar-Kreis. Nach den Daten der Agentur für Arbeit waren im Ausbildungsjahr 2020/2021 insgesamt rund 1140 potenzielle Auszubildende gemeldet, fast neun Prozent weniger als noch im Vorjahr. Davon blieben bislang 284 ohne Vertrag. Von den 1550 Ausbildungsplätzen sind noch etwa 670 offen, über 13 Prozent mehr als im Vorjahr.

Einen Grund dafür sieht die IHK im Schwarzwald auch im demografischen Wandel. Die Zahl der Jugendlichen gehe seit mehreren Jahren zurück.

„Ausbildung funktioniert gut trotz Corona“

Miriam Kammerer, Referentin für Bildung bei der IHK im Schwarzwald, glaubt, die Jugendlichen hätten zu wenig Betreuung erfahren – trotz Beratungen über Telefon oder Video. „Wir haben Mut gemacht, um zu zeigen, dass Ausbildung trotz Corona gut geht.“

Befürchtungen, dass die Ausbildung weniger gut sein könnte und die Einstellungschancen dadurch schlechter sein könnten, ließen Jugendliche und ihre Eltern zögern, sagt Wolf-Dieter Bauer, Leiter des Bereichs Ausbildung bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Mehr Lehrstellen aber weniger Bewerber im Kreis Waldshut

Auf die 1243 gemeldeten Ausbildungsplätze registrierte die Agentur für Arbeit bis Juli 2021 rund 720 Bewerber. Das waren zwar wieder sieben Prozent mehr Lehrstellen im Vergleich zum Vorjahr, aber fast zwölf Prozent weniger Auszubildende. Noch noch etwa 200 von ihnen haben keinen Vertrag, obwohl 630 Stellen noch unbesetzt sind.

Für die Unternehmen hängt ihr künftiger Erfolg an ihren Auszubildenden. „Die Fachkraft, die ich heute nicht ausbilde, steht mir morgen nicht zur Verfügung“, sagt Alexandra Thoss. Der Fachkräftemangel führe zur Mehrbelastung der Belegschaft und eventuell dazu, dass Aufträge abgelehnt werden müssen. „Bei Unternehmensumfragen ist und bleibt der Fachkräftemangel das meistgenannte Risiko für den unternehmerischen Erfolg.“