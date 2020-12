Steuern Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Homeoffice abrechnen, Ausgaben für die Gesundheit: Wie sich kurz vor Jahresende noch das Finanzamt ausdribbeln lässt

Auch in den letzten Wochen des Jahres kann man mit wenig Aufwand Steuern sparen. Homeofficezeiten sollten beispielsweise dokumentiert und abgerechnet werden. Es lohnt sich zudem, in Büro und Bildung zu investieren. Und auch Ausgaben für Gesundheit lassen sich bündeln. All das bringt Geld bei der Steuererklärung.