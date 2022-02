Holzpellets gelten als günstiger und nachhaltiger Brennstoff. Doch in diesem Winter sind sie so teuer wie nie. Wem Experten dennoch weiterhin zu dieser Heiztechnik raten.

In Murrhardt, 40 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, steht die 100.000. Pelletheizung in Baden-Württemberg. Das sanierte Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren spart seit einem Jahr auf knapp 250 Quadratmetern jährlich 12 Tonnen CO2 ein, so rechnet