Grund 1: Sparen gibt ein gutes Gefühl

Den Beweis der These, dass auf den Finanzmärkten die Psychologie die halbe Miete ist, liefern Millionen Sparer gerade selbst. Die Sparquote der Deutschen ist in der Corona-Krise nach Daten des Deutschen Volks- und Raiffeisenverbands auf ein Allzeithoch gestiegen. Von Hundert Euro verfügbarem Haushaltseinkommen, legen die Privathaushalte derzeit rund 15 Euro zurück.

In unsicheren Zeiten setzen die Menschen in bislang ungekanntem Ausmaß auf finanzielle Stabilität und Sicherheit. Sparkassen sowie Volks- und Privatbanken können sich vor Kundeneinlagen kaum retten. Bessere Vorzeichen für den am kommenden Freitag stattfindenden Weltspartag könnte es eigentlich nicht geben.

Grund 2: Wer richtig spart, kann seinen Schnitt machen

„Wie bitte? Wer spart, kann satte Gewinne einfahren? In Zeiten von Niedrigzinsen ist das doch gar nicht mehr möglich!“, wird jetzt manch einer einwenden. Wer so argumentiert, hat vielleicht einen falschen Begriff vom Sparen. Mit Sparen ist nämlich nicht nur gemeint, sein Geld unters Kopfkissen oder auf das sprichwörtliche Sparbuch zu legen.

Deutsche Besonderheit im Finanzsystem: Volks- und Raiffeisenbanken. Auch ihnen fließen gerade große Mengen an Kundengeldern zu | Bild: dpa

Der Begriff umfasst auch Investments wie den Kauf von Aktien oder Sachanlagen, denn auch sie tragen – genau wie das Sparen – zum Vermögensaufbau bei. Kapitalbesitzer haben also einen breiten Strauß an Möglichkeiten zur Verfügung, ihr Geld anzulegen.

Geldanlage Gold strahlt hell, vor allem in der Coronakrise – aber hält es, was es verspricht? Das könnte Sie auch interessieren

Als die Aktienkurse im Frühjahr coronabedingt einbrachen haben viele Deutsche das genutzt, um in den Dax einzusteigen und ihr Vermögen damit oft erheblich erhöht. Ganz risikolos ist das freilich nicht. Eine elegante Methode der Vermögensbildung ohne viel zu zocken ist übrigens ein ETF-Sparplan.

ETFs bilden die Wertentwicklung ganzer Aktienindizes, wie etwa der Dax, nach. In festen Intervallen wird dabei immer ein fixer Betrag neu investiert. Sinken die Kurse, steigt also die Menge an ETFs (oder Aktien), die man erwirbt. Neben geringen Gebühren trägt dieser Effekt dazu bei, dass ETF-Sparpläne langfristig bei der Wertentwicklung andere Anlageformen oft schlagen.

Grund 3: Die Geldentwertung ist gering

In Zeiten hoher Inflation gibt es ein gewichtiges Argument gegen das Sparen. Wer dann sein Geld auf die Bank legt, bekommt dafür in einem Jahr weniger Gegenwert in Waren zurück. Schuld ist die Geldentwertung, oder Inflation.

Aktienanlagen, etwa in Form von ETF-Sparplänen, sind eine günstige Variante, Vermögen zu bilden | Bild: DANIEL ROLAND, AFP

Die gibt es derzeit aber nicht. Vielmehr bewegt sich die Inflation seit Monaten nahe des Nullpunkts. Durchs Aufbewahren verliert Geld derzeit also kaum an Wert. Allerdings sind die Zinsen auch quasi nicht mehr existent.

Grund 4: Absicherung gegen Armut

2019 waren nach Daten der Wirtschaftsaufkunftei Creditreform knapp sieben Millionen Deutsche überschuldet, vier Millionen davon steckten in einer permanenten Schuldenspirale fest, darunter auch viele Rentner. Die Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, frühzeitig für Notlagen etwas auf der hohen Kante zu haben. In Baden-Württemberg und Bayern gibt es anteilig übrigens im Bundesländervergleich die wenigsten Menschen, die in der Schuldenfalle sitzen.