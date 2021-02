Konstanz Nur für Abonnenten vor 50 Minuten

Gewerkschaft attackiert Ingun: Wachsende Unruhe nach Verkauf von Geschäftssparte an unauffindbaren Käufer

Nach dem undurchsichtigen Verkauf einer Prüfadapter-Sparte von Ingun an das portugiesische Unternehmen MTS hängen die rund 40 Mitarbeiter immer noch unbezahlt in der Luft. Der Betrieb in Konstanz ist stillgelegt, da der neue Besitzer nicht erreichbar ist. Raoul Ulbrich, Geschäftsführer der IG Metall Singen, wundert sich über das Verhalten der Ingun-Geschäftsführung.