von Sandra Markert

Herr Linzmajer, glauben Sie, das viele Deutsche jetzt mitten im Hochsommer Geld für die nächste Heizkostenabrechnung bei Seite legen?

Nein. Vorausschauend sparen ist schon unter normalen Umständen sehr schwer. Derzeit kommt noch hinzu, dass die Leute nach den Corona-Einschränkungen ja eigentlich Lust haben, wieder zu konsumieren....

... und in den Urlaub fahren, auf Feste gehen und im Biergarten sitzen.

Genau. Das führt dazu, dass wir vor einem echten Konsum-Dilemma stehen: wir wollen eigentlich kaufen, die Vernunft rät aber zur Vorsicht.

Der Experte Marc Linzmajer ist Assistenzprofessor für Handelsmarketing und Dienstleistungsmanagement an der Hochschule Sankt Gallen. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören Preisforschung und Preismanagement. Geboren wurde er 1984 in Tettnang. (sk)

Wann kaufen wir trotzdem?

Das hängt von der Persönlichkeit ab, vom Budget und natürlich vom Preis.

Die Preise steigen ja fast überall. Das müsste das Verzichten doch einfacher machen, oder?

Ab einer bestimmten Schmerzgrenze schon. Wo diese liegt, ist aber wieder individuell verschieden. Grundsätzlich tut Geld ausgeben allen Menschen weh. Wenn wir ein Preisschild sehen, wird ein Bereich im Gehirn aktiviert, der auch für Schmerz zuständig ist.

Aber wir sehen ja nicht nur den Preis, sondern auch ein Produkt, welches wir gern haben wollen. Das wiederum wird in einem Gehirnbereich verarbeitet, der für Freude und Belohnung zuständig ist. Je nachdem, welches Signal stärker ist, entscheiden wir uns dann für oder gegen den Kauf.

Obst- und Gemüsesorten liegen in einem Supermarkt zum Verkauf bereit. Gerade frische Lebensmittel und Milchprodukte wurden bislang spürbar teurer. | Bild: Wolfgang Kumm

Diese Wahl hat man aber nicht bei allen Produkten, oder? Sonst würde die nächste Gasrechnung vermutlich keiner bezahlen.

Natürlich gibt es Produkte, die wir zum Leben brauchen, hier hat man die grundsätzliche Wahl nicht. Deshalb muss man ja woanders sparen – oder sparsamer verbrauchen. Beides klingt leichter als es ist. Denn beim Gasverbrauch habe ich nicht stündlich einen Preis vor Augen, was mich das gerade kostet. Der Schmerz beim Heizen bleibt also erst einmal aus.

Wie schafft man es trotzdem, hier zu sparen?

Wenig erfolgsversprechend scheint es mir jedenfalls zu sein, den Menschen mitten im Hochsommer Angst vor einer kalten Wohnung im Winter zu machen. Das ist zu weit weg vom Alltag. Auch der Spar-Effekt allein reicht vielen nicht, da wir lieber jetzt konsumieren, als für später Geld zur Seite zu legen. Hilfreicher ist sozialer Druck.

Was meinen Sie damit?

Es gibt ein Feldexperiment aus den USA, was Menschen wirklich dazu bewegt, Energie zu sparen. Das ist weder der Umweltaspekt, noch die Tatsache, dass sie damit längerfristig Geld sparen. Aber wenn sie auf ihrer Stromrechnung sehen, wie viel sie im Vergleich zu ihrem Nachbarn ausgeben, dann ändern sie ihr Verhalten auch. Kluge, verhaltensökonomisch Anreize zu schaffen wäre also eine Möglichkeit.

Wie Handwerk und gewerbetreibende in der Region mit der Inflation umgehen

Josef Baader, Betreiber mehrerer Bäckereien. | Bild: Rosenberger, Walther

Der Bäckerei-Chef Josef Baader, Chef der Landbäckerei Baader in Frickingen: „Egal ob Butter, Sahne oder Getreide: Für Bäcker sind eigentlich alle Rohstoffe teurer geworden. Hinzu kommen die gestiegenen Energiekosten. Und die Mitarbeiter brauchen wegen der gestiegenen Inflation auch mehr Gehalt. Das alles jetzt so kurzfristig unterzubringen, ist wirklich eine Herausforderung. Zumal wir ja keinen Kunden verlieren wollen. Unser Ziel ist es, dass sich jeder auch weiterhin eine Brezel oder einen Kaffee bei uns leisten kann. Man muss da sehr sensibel vorgehen mit Preiserhöhungen. Einige Kollegen haben es übertrieben, da bleiben dann die Kunden weg. Denn der nächste Discounter mit günstigeren Preisen ist ja meist nicht weit. Wir versuchen, die Arbeitsabläufe zu optimieren und auch das Sortiment. Es muss ja vielleicht nicht jeden Tag alles geben. Und wir müssen die Kunden mit unserer Qualität überzeugen.“

Gastronomin Christine Steidle bei der Arbeit. | Bild: Leonie Georg

Die Wirtin Christine Steidle, Gastronomin im Deggenhausertal: „Wir mussten bereits die Preise im Restaurant erhöhen. Auch bei der Essensbelieferung für Einrichtungen wie Schulen und Kindergarten kommen wir leider nicht drum herum. Aber wir können und werden nicht alles aufschlagen, was wir in der aktuellen Situation eigentlich müssten. Damit nicht zu viele Kosten bei uns hängen bleiben, versuchen wir, zu unsere Kosten zu optimieren. Wir haben unsere Speisekarte mittlerweile verkleinert, so können wir Ausgaben besser kalkulieren. Dafür gibt es dann mehr wechselnde Gerichte auf der Tageskarte. Und wir haben außerdem einen Abend mehr geschlossen, weil wir das von unserem Personal her nicht anders hinbekommen. Bislang nehmen die Kunden das alles gut an, ich habe noch keine Klagen wegen der Preise gehört. Unsere Getränke kosten aber beispielsweise auch noch so viel wie früher.“

Eine Gratis-Wärmepumpe für den, der in der Gemeinde am meisten Gas spart?

Zum Beispiel. Kreative Vorschläge in diese Richtung könnten etwas bewirken. Das zeigt ja auch das Neun-Euro-Ticket.

Wie sieht es beim Einkaufen von Lebensmitteln aus. Wird da wegen der Preise bereits verzichtet?

Zum Teil. Wir sehen in unseren Forschungsprojekten, dass manche Luxusartikel wie beispielsweise Spargel diese Saison größtenteils liegen gelassen wurden. Und Verbraucher gehen verstärkt zum Discounter oder kaufen im Supermarkt die Handelsmarken, weil sie merken, dass sie an der Kasse für ihren Warenkorb inzwischen mehr bezahlen müssen. Gezielt zu sparen, ist im Supermarkt aber schwer.

Warum?

Wir haben für kaum ein Lebensmittel einen genauen Preis im Kopf. Das bedeutet, dass Verbraucher nicht wirklich nachvollziehen können für welche Lebensmittel sie derzeit wirklich mehr bezahlen als früher. Das erschwert natürlich auch das Sparen. Dagegen hilft nur Preise vergleichen. Und streng nach Einkaufsliste einkaufen, um Impulskäufe zu vermeiden.

Das funktioniert meist so lange, bis man ein Angebot sieht...

Tatsächlich sind rote Preisschilder ein sehr guter Weg, den Kunden zum Kauf zu verführen. Wobei man meist schon auch davon ausgehen darf, dass man dabei etwas spart – vorausgesetzt natürlich, man braucht das Produkt auch tatsächlich. Würde ein Händler die Verbraucher bei Angeboten hintergehen und sie merken das, wäre der Vertrauensverlust immens. Und das kann sich gerade in Deutschland eigentlich kein Supermarkt leisten, weil der Wettbewerb einfach so groß ist.

Schützt dieser starke Wettbewerb die Kunden derzeit auch vor noch höheren Preisen?

Absolut. Gerade bei Lebensmitteln haben die Deutschen die letzten vielen Jahre ja immer nur gelernt: das geht alles immer noch billiger. Umso mehr schmerzt es jetzt, wenn plötzlich mehr bezahlt werden muss. Deshalb wird hier auf Handelsseite auch sehr sensibel vorgegangen und die Lebensmitteleinzelhändler verzichten auch auf Erträge.

Nachvollziehen können Kunden die meisten Preisgestaltungen dennoch nicht.

Das ist tatsächlich ein Problem, ja. Rund 70 Prozent der Deutschen würden sich transparentere Preise wünschen. Im Textilbereich gibt es hier schon Beispiele, wo offen gelegt wird, wie sich die Kosten für ein Produkt zusammensetzen. Über QR-Codes wäre das auch bei Lebensmitteln möglich.

Gewöhnen sich Verbraucher an höhere Preise? Vielleicht sogar so sehr, dass sie gar nicht mehr sinken müssen?

Zumindest bei Lebensmitteln glaube ich das wegen des hohen Wettbewerbs nicht. Und wir haben auch bislang vergeblich nach Beispielen gesucht, bei denen ein Anbieter die derzeitige Situation ausnutzt und völlig grundlos seine Preise erhöht. Die Angst, dadurch Kunden zu verlieren, ist einfach zu groß.