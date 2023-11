Das Bürgergeld ist Anfang des Jahres in Kraft getreten, laut dem Wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums gibt es bei der Nachfolge-Lösung von ALG II jedoch weiterhin Optimierungsbedarf. In einem veröffentlichten Gutachten werden bürokratische Missstände bemängelt, die zu sozialen Ungerechtigkeiten führen. Das ist mitunter auf regionale Unterschiede sowie voneinander abweichende Arbeitsanreize bei gleichen Voraussetzungen zurückzuführen.

Als Problem erweisen sich in diesem Zusammenhang auch die jeweiligen Zuständigkeiten unterschiedlicher Bundesministerien.

Bürgergeld: Experten fordern Reform

Dabei nimmt der Wissenschaftliche Beirat die für 2025 vorgesehene Reform der Kindergrundsicherung zum Anlass, um auf "drei fundamentale Probleme" der aktuellen Bürgergeld-Regelung hinzuweisen. In der Publikation (veröffentlicht im September 2023) wird gefordert, in diesem Schwung auch eine Bürgergeld-Reform durchzuführen, die folgende Missstände behebt:

die hohe Intransparenz durch zwei parallele Grundsicherungssysteme.

eine regional unterschiedlich hohe Absicherung vergleichbarer Bedarfsgemeinschaften.

regional stark divergierenden Arbeitsanreize.

Diese seien eine Folge des bisher zweigeteilten Systems der Grundsicherung, bestehend aus:

Bürgergeld sowie

Wohngeld, Kindergeld und Kinderzuschlag

Während das Bürgergeld im SGB II geregelt ist und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zuständig ist, liegt die zweite Kategorie im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Wenn dann noch die Kindergrundsicherung dazu kommt, wird ein weiteres Ministerium mit einbezogen: das Bundesministerium für Familie.

In Anbetracht der sozialen Ungerechtigkeiten plädiert der Wissenschaftliche Beirat, die Säulen zu vereinheitlichen und Transferleistungen gerechter zu machen. Dabei müssten auch die Hinzuverdienstregelungen transparenter werden sowie ein Wechsel in sozialversicherungspflichtige Jobs besser gefördert. Ein weiterer Kernpunkt sei es, bundesweit gleiche Lebensverhältnisse für Transfergeldempfänger herzustellen, so das Gutachten.

Bürgergeld: Regionale Unterschiede können beträchtlich sein

Weswegen noch eine Bürgergeld-Reform nötig sei: Jenseits der Schnittstelle der beiden Grundsicherungssysteme ist den Experten zufolge für viele Haushalte kaum ersichtlich, mit welcher Grenzbelastung (inklusive Sozialversicherungen und Einkommensteuer) zu rechnen ist.

Das Gutachten beinhaltet eine Auswertung, in der verschiedene Lebensverhältnisse in zwei Regionen (München und Leipzig) verglichen werden. Je nach Bürgergeld-Anspruch und Einkommen eines Haushalts kann es demzufolge passieren, dass in Leipzig wohnende Personen monatlich mehr Geld erhalten, als vergleichbare Haushalte in München.

Das Erstaunliche: Sowohl innerhalb des ersten Grundsicherungssystems (Bürgergeld) sowie auch des zweiten (im Hinblick auf Wohngeld) erkennt der Wissenschaftliche Beirat eine Ungleichbehandlung von Haushalten. So können Personen bei einem gleichen Arbeitseinkommen in unterschiedlicher Höhe gefördert werden, aufgrund von regionalen Gesichtspunkten.

Bürgergeld-Reform 2025? Klarere Abtrennung würde helfen

Die vom Wissenschaftlichen Beirat ermittelten Probleme würden letztlich aus der Zweiteilung der Grundsicherung resultieren, aufgrund von unterschiedlichen Fördersystemen und Zuständigkeiten. Die Experten fordern insbesondere im Bezug auf die Wohnkosten künftig eine bessere Abtrennung, so dass dieser Bereich künftig klar abgetrennt ist.

Ein Kritikpunkt lautet: Dauerhaft führten "unterschiedliche zeitliche Fortschreibungen" von Regelsätzen, Höchstsätzen bei Wohnkosten und auch der Anpassung von Wohngeld dazu, dass Transferbezieher gegebenenfalls wiederholt zwischen den Grundsicherungssystemen wechseln müssen. Im Zuge dessen sei auch ein Wechsel der Ansprechpartner in den Verwaltungen die Folge.

Die Einführung der Kindersicherung biete die günstige Gelegenheit, "auch das Wohngeld neu zu konzipieren und als einheitliche und vorrangige Leistung gegenüber dem Bürgergeld auszugestalten." Würden diese Vorschläge umgesetzt, diente das Bürgergeld nur mehr als Abdeckung des alltäglichen Bedarfs von Erwachsenen eines Haushalts und nicht mehr auch dem Kinderbedarf sowie von Wohnkosten.

Bürgergeld: Konkrete Lösungsvorschläge des Expertenbeirats

Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats sieht "große Defizite" bei der Abstimmung verschiedener Sozialleistungen, die zum einen wenig durchschaubar seien, zum anderen zu Benachteiligung führen. Das betreffe auch die Zuverdienstregeln. Folgende Lösungsansätze unterbreitet das Gremium für eine Optimierung der sozialen Grundsicherung in Deutschland:

Das neue Bürgergeld umfasst nur noch den alltäglichen Bedarf für Erwachsene (entsprechend aktueller Regelbedarfsstufen).

Die neue Kindergrundsicherung bündelt Regelbedarfsleistungen sowie Kindergeld und Kinderzuschlag, bestehend aus zwei Faktoren: einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag sowie einem Zusatzbetrag, der sich mit steigendem Einkommen der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten verringert.

Die Kindergrundsicherung sollte ausschließlich den alltäglichen Bedarf Minderjähriger abdecken und keine speziellen Zuschüsse wie eine Kinderwohnkostenpauschale enthalten. Hintergrund: So wird eine doppelte Förderung der Wohnkosten bei Kindern vermieden.

Die Kosten der Unterkunft (Bürgergeld) und das Wohngeld (zweites Grundsicherungssystem) könnten in einem neuen Wohngeld zusammengefasst werden. Dabei gäbe es wie bisher regional differenzierte Höchstgrenzen, außerdem sei der Zuschuss vom Einkommen abhängig.

Kindergrundsicherung: So könnte die Bürgergeld-Reform aussehen

Das Bürgergeld soll nach Ansicht des Wissenschaftlichen Beirats also "verschlankt" werden, die Wohnkosten und die Kindergrundsicherung komplett in anderen Verantwortlichkeitsbereichen liegen. Die Kindergrundsicherung würde den Regelbedarf für Kinder im Bürgergeld ersetzen, das Kindergeld sowie den Kinderzuschlag im bisherigen zweiten Grundsicherungssystem (im Bereich Wohnkosten).

Zwar ähneln diese Punkte den aktuellen Planungen der Bundesregierung, jedoch fordern die Experten Abweichungen, um soziale Ungerechtigkeiten zu verringern: So sollte die Kindergrundsicherung ausschließlich den alltäglichen Bedarf Minderjähriger abdecken, nicht jedoch spezielle Wohnkostenzuschüsse wie eine "Kinderwohnkostenpauschale". So werde mitunter eine doppelte Förderung der Wohnkosten bei Kindern vermieden.

Verbessern würde eine Bürgergeld-Reform laut Ansicht der Experten zudem, wenn die Kosten der Unterkunft (Bürgergeld) sowie das Wohngeld (der zweiten Säule) in einem neuen Wohngeld zusammengefasst wären. Solange ein Anspruch auf das neue Bürgergeld besteht, übernehme das Wohngeld dann auch die anfallenden Wohnkosten. Bei den Höchstgrenzen gäbe es weiterhin regionale Unterschiede.

Ein weiterer Punkt des Gremiums handelt über eine Umverteilung der Aufwendungen für Kinder: Wie von der Regierung geplant, soll die Kindergrundsicherung aus einem Garantiebetrag (einkommensunabhängig) sowie einem Zusatzbetrag bestehen. Ersteres ersetzt das Kindergeld, letzteres basiert aus dem Regelbedarf für Kinder (System eins) und Kinderzuschlag (System zwei). Diese Punkte verringern sich jeweils mit steigendem Einkommen der Eltern.

Abschließend verdeutlicht der Wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums sein Gutachten in einer Grafik, in der die drei neuen Stufen benannt werden: