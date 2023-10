Seit Beginn des Jahres 2023 gibt es in Deutschland das Bürgergeld, das Hartz IV als Arbeitslosenhilfe abgelöst hat. Mit Hilfe des Bürgergeld-Betrags, der von Person zu Person unterschiedlich hoch ausfallen kann, soll der Alltag bestritten werden. Zusätzlich übernimmt das Jobcenter bei Bürgergeld-Beziehern die Miete, solange diese angemessen ist.

Jeden Monat sind in Deutschland Millionen Menschen auf die finanzielle Unterstützung durch das Bürgergeld angewiesen. Für viele reicht das Geld genau bis zum Ende des Monats, fehlt die Überweisung müssen manche vielleicht sogar auf eine Mahlzeit verzichten. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass das Bürgergeld regelmäßig, zuverlässig und vor allem pünktlich überwiesen wird, damit Bürgergeld-Bezieher damit planen können. Aber wann kommt das Bürgergeld?

Auszahlung: Wann bekommt man das Bürgergeld?

Einmal im Monat wird das Bürgergeld ausgezahlt, wenn man Bürgergeld bezieht. Damit man bestmöglich für einen Monat planen kann, wird das Bürgergeld immer zu Beginn des Monats bzw. am Ende des vorausgegangenen Monats ausgezahlt. Laut der Bundesagentur für Arbeit kommt das Bürgergeld daher immer am ersten Werktag des Monats für diesen Monat auf dem angegebenen Konto an.

Das bedeutet, dass die Überweisung vom Jobcenter einige Tage zuvor angewiesen wird, damit das Geld mit Sicherheit rechtzeitig auf dem Bankkonto ankommt. So können Bürgergeld-Bezieher mit dem vollen Bürgergeld-Betrag den Monat planen und müssen nicht bangen, genug Geld zu haben, um sich und die Familie zu ernähren.

Bürgergeld: Wann ist das Geld im November auf dem Konto?

Die Auszahlungstermine variieren von Monat zu Monat, das Jobcenter versucht die Auszahlungen mit einigen Tagen Puffer anzuweisen, damit das Geld zum ersten des Monats auch garantiert auf den Konten der Bezieherinnen und Bezieher angekommen ist. Für den Monat November dürfte der Auszahlungstermin der Dienstag, der 31. Oktober 2023 sein. Da es ein Werktag ist, wird die Überweisung im Zuge des Tages durchgeführt und Bürgergeld-Bezieher finden ihr Bürgergeld am 1. November 2023 auf ihrem Konto.

Hier gilt allerdings zu beachten: In manchen Bundesländern ist der 31. Oktober ein Feiertag, in anderen der 1. November. Der 31. Oktober ist ein Feiertag in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Der 1. November ist in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Feiertag. Diese Feiertage können Auswirkungen auf die Auszahlung des Bürgergeldes haben. Wer also sicher sein möchte, wann das Bürgergeld ausgezahlt wird und wann es auf dem Konto ankommt, fragt am besten im zuständigen Jobcenter nach.

Sollte das Geld am ersten Werktag im November noch nicht auf dem Konto sein, sollten Bürgergeld-Bezieher sich schnellstmöglich an ihr Jobcenter wenden. Vermutlich ist dort ein Fehler unterlaufen und das Problem kann schnell behoben werden. Hierbei zählt aber jeder Tag, da das Bürgergeld sehr knapp bemessen ist.