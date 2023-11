Seit Anfang 2023 gibt es das neue Bürgergeld in Deutschland. Für den Dezember wird die Sozialleistung zum letzten Mal in diesem Jahr ausgezahlt. Der Termin, wann das Geld auf die Konten der Bürgergeld-Berechtigten geht, steht, wie auch bei den vergangenen Monaten, bereits fest. In diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zur Auszahlung des Bürgergelds im Dezember.

Bürgergeld-Auszahlung: Wann wird das Geld für Dezember 2023 überwiesen?

Das Bürgergeld wird den Empfängern in der Regel bereits im Vormonat überwiesen, erklärt die Bundesagentur für Arbeit. So ist das Geld spätestens am ersten Tag des neuen Monats auf dem Konto.

Der genaue Termin kann dabei von Monat zu Monat und von Jobcenter zu Jobcenter varieren. Er kann sich auch beispielsweise ein bis zwei Tage nach hinten verschieben, wenn er beispielsweise auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt. Laut dem Portal buerger-geld.org fällt der späteste Auszahlungstermin für das Bürgergeld für den Dezember 2023 allerdings weder auf ein Wochenende noch an einen Feiertag. Er fällt auf Donnerstag, den 30. November 2023.

Wer es ganz genau wissen will, sollte allerdings beim zuständigen Jobcenter nachfragen.

Bürgergeld im Dezember: Was mache ich, wenn ich die Auszahlung nicht erhalte?

Der Dezember ist da, aber das Bürgergeld nicht? Es gibt unterschiedliche Gründe für eine ausbleibende Auszahlung am Anfang des Monats. Dazu zählen beispielsweise vergessene Zahlungsanweisungen, noch nicht bearbeitete Anträge oder Buchungsfehler.

Nach Angaben von buerger-geld.org haben Bürgergeld-Empfänger einen Anspruch darauf, dass das Geld zum Ersten eines Monats auf dem Konto eingegangen ist und zur Verfügung steht. In der Regel begleichen die Jobcenter verspätete Zahlungen auch innerhalb weniger Tage. Wer besorgt ist, dass es zu lange dauert oder in finanzieller Not steckt, sollte nicht zögern, sich beim zuständigen Jobcenter zu melden. Auch der Verein für soziales Leben rät Betroffenen statt abzuwarten umgehend das Jobcenter zu informieren und bei der eigenen Bank nach der Ursache für die verspätete Gutschrift auf dem Konto fragen sollten. Denn nur so könnten eventuelle Probleme oder Fehler behoben werden.

Bürgergeld: Das ändert sich 2024

Das Dezember-Bürgergeld ist das letzte im Jahr 2023. Und mit dem anschließenden Jahreswechsel kommen auf Empfänger des Bürgergeldes auch Neuerungen zu: Zum 1. Januar 2024 steigen die Regelsätze beim Bürgergeld deutlich, teilte die Bundesregierung mit. Wer Bürgergeld bezieht, bekommt dann 2024 mehr Geld aufs Konto ausgezahlt. Für Paare wirkt sich die Erhöhung deutlich aus. Außerdem können Betroffene einen Zuschuss erhalten, in Form eines Bürgergeld-Bonus. Und: Auch berechtigte Kinder profitieren von der Erhöhung des Bürgergelds.

Übrigens: Das Jobcenter übernimmt bis zu einer gewissen Grenze die Miete beim Bürgergeld und sogar andere Kosten, mit denen man nicht rechnen würde. Auch Urlaub wird unter Umständen in einigen Bundesländern übernommen. Wer Bürgergeld bezieht, muss allerdings Urlaub beantragen.