Karlsruhe/Tuttlingen vor 2 Stunden

Gegen den Trend: Energieversorger EnBW will 2020 Ausbildungs-Rekord aufstellen

Jahrelang steckten Energieversorgern in Problemen. Die Aussichten verbessern sich seit einiger Zeit allerdings. Baden-Württembergs Platzhirsch EnBW reagiert und will Ende 2020 1000 Auszubildende an Bord haben – so viele wie noch nie.