Funklöcher in der Region: Studie der IHK macht weiße Flecken beim Handy-Empfang deutlich

Der Ausbau des 5G-Netzes sei für die Unternehmen in der Region unerlässlich, um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben. Das sagen die IHKs im Regierungsbezirk Freiburg. Um die Funklöcher zwischen Schwarzwald, Bodensee und Hochrhein zu stopfen, handeln sie nun selbst und zeigen deutlich, in welchen Regionen Handlungsbedarf in Sachen LTE und 5G besteht.