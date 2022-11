Das Einkaufen beim Drogeriemarkt dm wird zunehmend digital. Ganz neu: die Abholstationen. Kunden, die Waren online bestellt haben, können ihren Einkauf dort wenige Stunden später abholen. Mit der Bestellbestätigung erhalten sie einen Code, mit dem sie das Abholfach eigenständig öffnen können – kontaktlos und ohne Wartezeit

In 200 dm-Filialen gibt es die Abholstationen bereits, bis Frühjahr 2023 sollen 700 Filialen über eine solche Station verfügen. In der Region sei die Filiale in Reichenau-Waldsiedlung derzeit in der Ausrollphase für die Abholstation, sagt die Gebietsverantwortliche Daniela Hübner.

Abholstation in einem dm: Kunden können ihre Onlinebestellungen hier mit einem Code abholen. | Bild: dm-drogerie markt

Die Abholstationen und Express-Lieferung sind Teil des Erfolgs von dm im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 (bis 30. September). Jeder vierte Euro, der in Deutschland für Drogerieartikel ausgegeben wird, landet in einer Kasse von dm. Die Karlsruher Drogeriemarktkette hat erstmals einen Marktanteil von knapp 25 Prozent. Den Umsatz hat der Konzern um 9,7 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro gesteigert.

Fast 26 Prozent mehr Umsatz in der Region

Noch deutlicher konnte dm in der Region zulegen: Die 43 Filialen zwischen Lörrach und Friedrichshafen erwirtschafteten rund 250 Millionen Euro – ein Umsatzplus von rund 25,7 Prozent. „Wir freuen uns über ein sehr erfolgreiches Jahr“, sagt die dm-Gebietsverantwortliche Hübner. „Wir sind wieder da, wo wir vor Corona waren.“ Zum Vergleich: 2018/19 setzte dm in der Region 245 Millionen Euro um.

Auch das Einkaufsverhalten sei wieder auf Vor-Corona-Niveau, so Hübner. Mit dem Wegfall der Maskenpflicht stieg etwa die Nachfrage an Lippenstiften und Haarfarben deutlich an. In den grenznahen Filialen gehen die Schweizer Stammkunden wieder ein und aus. Gerade hier hatten Lockdown und Grenzschließungen den Handel stark belastet.

dm Das Karlsruher Unternehmen dm ist die größte Drogeriemarktkette Deutschlands. 46.347 Menschen arbeiten zum Stichtag 30. September 2022 bei dm in 2.094 Märkten, in den Verteilzentren und im dm-dialogicum, der Unternehmenszentrale. 1973 eröffnete der Unternehmensgründer Götz Werner (1944 bis 2022) den ersten dm-Markt in Karlsruhe, die erste Filiale in Konstanz gibt es seit 1996 (Kanzleistraße).

Selbst in der aktuellen Krise scheint die Konsumlaune bei dm ungetrübt. Mengenmäßig hat der Drogeriekonzern im zurückliegenden Geschäftsjahr nach eigenen Angaben mehr Artikel verkauft als alle anderen Drogeriemärkte zusammengenommen. Dabei konnten auch die Mitbewerber zulegen.

Nachhaltige und vegane Produkte sind gefragt

Trotz Preiserhöhungen griffen die Kunden in der Region nicht einmal verstärkt zu günstigen Produkten, berichtet die Gebietsverantwortliche. Gefragt seien nachhaltige Kosmetik und Pflege, vegane Biolebensmittel und der „kleine Luxus“, der auch immer noch oft im Einkaufskorb landet.

Und der ist immer häufiger virtuell: dm baut seine Online-Angebote immer weiter aus und konnte nach Angaben von Firmenchef Christoph Werner seine „Marktposition als der mit Abstand größte Onlinehändler für Drogeriewaren in Deutschland weiter festigen“.

Die „Mein dm“-App verzeichnet pro Monat 24 Millionen Zugriffe, 60 Prozent der Onlinebestellungen werden über die Smartphone-Anwendung ausgelöst. Bei Live-Beratungsgespräche können Kunden Fragen zu Produkten stellen und erhalten in Echtzeit eine Antwort.

Im kommenden Geschäftsjahr 2022/23 will dm mehr als 160 Millionen Euro in sein Filialnetz in Deutschland stecken. Bis zum Ende dieses Jahres sind 42 Neueröffnungen geplant. In der Region sollen vorerst keine neuen Drogeriemärkte hinzukommen, sagt Daniela Hübner. Hier wird eher der Filialbestand aufgemöbelt: Für dm in Meßkirch ist ein Umbau Anfang 2023 geplant.