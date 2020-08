von Rolf Obertreis

Die Corona-Pandemie trifft auch die Forschungsaktivitäten der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, obwohl die Suche nach einem Covid-19-Impfstoff seit Monaten auf Hochtouren läuft. „Unsere Forschungsaktivitäten bleiben von den massiven Auswirkungen der Pandemie nicht verschont“, sagt Thomas Wessel, Vorsitzender des Ausschusses Forschung, Wissenschaft und Bildung beim Branchenverband VCI. Betroffen seien alle Unternehmen, kleine und mittlere Firmen aber besonders. Grund sind knappere oder gar fehlende Mittel für die Forschung und Entwicklung. Zum anderen werden externe Forschungsaufträge verschoben oder gestoppt. Und generell bremst die hohe Unsicherheit über die weitere Entwicklung.

Forschungsausgaben sinken

Eine vor Kurzem in Frankfurt vorgestellte Umfrage des VCI zeigt, dass immerhin noch 60 Prozent der Firmen ihre Projekte in diesem Jahr wie vorgesehen durchführen werden. Aber knapp ein Drittel schiebt Forschungsvorhaben zumindest um einige Monate. Manche Projekte, so Wessel, würden auch ganz gestrichen. „Insgesamt ist die Unsicherheit so hoch, dass etwa jedes neunte Unternehmen noch keine endgültige Aussage zu seinen Forschungsprojekten machen kann.“

Pharma-Produktion bei Merck in Darmstadt. Noch forschen viele Pharma-Firmen. | Bild: Arne Dedert

Damit stehe fest, dass die Forschungsausgaben der deutschen Chemie- und Pharma-Unternehmen das Niveau von 2019 in diesem Jahr nicht erreichen werden. Da hatten sie insgesamt 13 Milliarden Euro aufgewendet. Neun Jahre in Folge waren die Aufwendungen gestiegen, im vergangenen Jahr um drei Prozent. Trotz des Rückgangs werde die Branche aber langfristig ihre Innovationskraft durch mehr Forschung und Entwicklung stärken, ist Wessel überzeugt.

Wirtschaft Die Apotheke Deutschlands: So geht es der Pharmabranche im Südwesten Das könnte Sie auch interessieren

Ihre Leistungsfähigkeit zeige sich gerade in der aktuellen Krise. „Noch nie haben Pharma- und Biotech-Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen so schnell auf einen neuen Erreger reagiert wie auf das neue Coronavirus“, betont Wessel. Aktuell gebe es weltweit 170 Impfstoff-Projekte. „Acht davon werden maßgeblich in Deutschland vorangetrieben, zwei werden schon mit Freiwilligen erprobt, ein weiterer folgt voraussichtlich im September.“ Zudem produzierten deutsche Unternehmen Komponenten für Impfstoffe, die im Ausland entwickelt würden, und waren an der Entwicklung von Medikamenten gegen das Virus beteiligt.

Branche fordert bessere Forschungs-Bedingungen

Die Pandemie zeige, so Wessel, wie wichtig Forschung und Entwicklung seien. Deshalb müssten die Rahmenbedingungen in Deutschland verbessert werden. Schwächen sind nach Ansicht des VCI-Vertreters unübersehbar. Zwar sei die seit Langem geforderte steuerliche Forschungsförderung und damit die Forschungszulage ein wichtiger und richtiger Schritt. Im Vergleich zu anderen Ländern sei sie aber immer noch zu niedrig. Außerdem müssten Unternehmen mitunter bis zu zwei Jahre auf die Förderung von Projekten warten.