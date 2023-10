Die Europäische Zentralbank (EZB) geht den nächsten Schritt in Richtung eines digitalen Euro. Am 1. November soll eine zunächst auf zwei Jahre angelegte Vorbereitungsphase beginnen. Das hat der EZB-Rat entschieden. Nach Abschluss dieser Phase wollen die Euro-Währungshüter schauen, ob der Weg für die Einführung einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung geebnet wird. Dafür ist dann auch eine gesetzliche Grundlage für einen digitalen Euro auf EU-Ebene nötig.

In der nun beginnenden Phase werde „das Regelwerk für den digitalen Euro fertiggestellt und es werden Anbieter ausgewählt, die eine Plattform und die Infrastruktur für einen digitalen Euro entwickeln könnten“, so die Notenbank.

Digitale Geldbörse für Verbraucher

In den vergangenen beiden Jahren haben sich die Euro-Währungshüter schwerpunktmäßig mit Technologie und Datenschutz beschäftigt. Ende Juni 2023 hat die EU-Kommission Vorschläge für einen Rechtsrahmen vorgelegt: Der digitale Euro soll demnach gesetzliches Zahlungsmittel werden, Schein und Münze aber nicht ersetzen. Nach Einschätzung von Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz, der in das Projekt eingebunden ist, könnte es noch mindestens vier bis fünf Jahre dauern, bis ein digitaler Euro marktreif ist.

Banken könnten den digitalen Euro wie Bargeld von den Notenbanken beziehen. Verbraucher bekämen ihn in einer digitalen Geldbörse, einer sogenannten Wallet, gutgeschrieben und könnten in Sekundenschnelle rund um die Uhr zum Beispiel per Smartphone bezahlen – auch dann, wenn sie keine Internetverbindung haben.

Wie der digitale Euro funktionieren wird Kein Ersatz Der digitale Euro wäre eine elektronische Form von Bargeld für die digitalisierte Welt, erklärt die EZB. Er sei eine Ergänzung zu Schein und Münze, kein Ersatz für Bargeld. Per Gesetz Brüssel will per Gesetz sicherstellen, dass Bargeld in der EU weiterhin breit akzeptiert wird und Verbraucher flächendeckend Zugang dazu haben. Verbraucher sollen frei entscheiden können, ob sie bar oder unbar bezahlen. Der Trend Bezahlen ohne Scheine und Münzen gewinnt an Bedeutung. Zwar ist Bargeld im Euroraum immer noch das häufigste Zahlungsmittel an der Ladenkasse, doch gemessen am Wert übertrafen Kartenzahlungen zuletzt bereits Scheine und Münzen. Die Konkurrenz Der digitale Zahlungsverkehr in Europa ist dominiert von ausländischen Anbietern. Allen voran der US-Riese PayPal, aber auch Apple Pay oder Google Pay als Bezahldienste großer US-Tech-Konzerne werden genutzt. Dem wollen die Europäer ein eigenes Angebot entgegensetzen. Die Funktion Banken könnten den digitalen Euro wie Bargeld von den Notenbanken beziehen. Verbraucher sollen ihn in einer digitalen Geldbörse gutgeschrieben bekommen. Dann könnte man zum Beispiel per Smartphone im Euroraum mit dem digitalen Euro bezahlen.

Mit einem digitalen Euro wollen die Euro-Notenbanken privaten Anbietern vor allem aus den USA, die derzeit den Markt für digitale Zahlungen in Europa dominieren, ein europäisches digitales Bezahlangebot entgegensetzen. „Die Menschen müssen beim digitalen Bezahlen unabhängiger werden von kommerziellen Interessen einer Handvoll internationaler Konzerne“, argumentiert die Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv), Ramona Pop.

Auch der Digitalverband Bitkom begrüßt die Bestrebungen der EZB, wie dessen Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder ausführt: „Ein digitaler Euro kann die Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität Europas nachhaltig stärken.“ Die EZB würde wie beim Bargeld die Stabilität einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung garantieren, erklärt EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Die EZB garantiert die Stabilität einer digitalen Variante der europäischen Gemeinschaftswährung, sagt Präsidentin Christine Lagarde. | Bild: Fadel Senna/AFP

Die Deutsche Kreditwirtschaft als Dachverband der fünf großen Bankenverbände in Deutschland sieht die Arbeiten am digitalen Euro grundsätzlich positiv. Tanja Müller-Ziegler, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, mahnt jedoch: Es müsse für den digitalen Euro ein gesetzlich verankertes Haltelimit im unteren dreistelligen Euro-Bereich gelten, um Risiken für die Finanzstabilität zu verhindern.

Angesicht der Sorgen beim Datenschutz versichert Bundesbank-Vorstand Balz, das Eurosystem werde keinen Zugriff auf individuelle Nutzerdaten erhalten: „Anders als manche Plattformanbieter im Internet haben wir ohnehin keinerlei kommerzielles Interesse an persönlichen Zahlungsdaten oder an der Weitergabe solcher Daten an Dritte.“