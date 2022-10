von Catharina Schulz

Schätzungsweise 30.000 Reisende haben am Donnerstag ihr Ziel nicht wie geplant mit Eurowings erreicht. Der Grund: Aufgrund eines Streiks der Piloten, zu dem die Vereinigung Cockpit (VC) aufgerufen hatte, musste die Lufthansa-Tochter bundesweit jeden zweiten ihrer gut 500 Flüge streichen. Was Betroffenen nun wissen müssen.

Wo haben derzeit viele Flugreisende Probleme?

So fielen in Stuttgart nach Angaben des Flughafens 54 von 86 Verbindungen aus, etwa nach Mailand, Wien, Palma de Mallorca oder London. Auch der einzige Eurowings-Flug des Tages von Karlsruhe/Baden-Baden mit Ziel Mallorca wurde gestrichen. Friedrichshafen wird generell nicht von der Fluggesellschaft bedient.

Bis Donnerstag 23.59 Uhr hat VC zum Streik aufgerufen. Dass es darüber hinaus auch am Freitag noch zu Verzögerungen kommen könnte, ist nicht ausgeschlossen.

Flug gestrichen: Was bietet Eurowings Betroffenen an?

Kostenlos auf einen anderen Flieger oder der Bahn umbuchen oder Geld zurück: Das bietet Eurowings Betroffenen an, deren Flüge streikbedingt ausgefallen sind – auch noch nach dem Streiktag.

Allerdings gilt das nur für sogenannte Individualreisende, die direkt bei der Fluggesellschaft gebucht hatten. Wer über einen Reiseveranstalter gebucht hat, wendet sich an den jeweiligen Vertragspartner.

Welche Entschädigung steht Passagieren zu, wenn ihr Flug gestrichen wurde oder verspätet ist?

Betroffene können nun im Einzelfall bis zu 600 Euro von der Fluggesellschaft verlangen: Denn wie Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt, steht Fluggästen eine Ausgleichszahlung zu, wenn ein Flug kurzfristig abgesagt wurde, also 13 Tage oder weniger vor Abflug. Die Höhe richtet sich unter anderem auch nach der Flugstrecke.

Bei großen Verspätungen haben Flugreisende ebenfalls einen Anspruch auf eine Entschädigung von bis zu 600 Euro nach EU-Fluggastverordnung. Das hat der Europäische Gerichtshof am Donnerstag entschieden.

Welche Ansprüche können Fluggäste bei einem Streik außerdem geltend machen?

Wer am Flughafen strandet, weil der Ersatzflug erst am nächsten Tag geht, habe Anspruch darauf, dass die Airline für die dadurch entstehenden Kosten aufkommt, so Buttler. „Das bedeutet zwar nicht, dass die Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Luxus-Ressort bezahlt wird, aber eine Nacht im Mittelklassehotel und auch die Taxifahrt sollten übernommen werden.“

Zusätzlich können Betroffene kurzfristig Unterstützung von einer Fluggesellschaft erhalten, etwa um zu telefonieren oder E-Mails zu schreiben. Auch Essen und Getränke würden gegebenenfalls gestellt.

Worauf sollten Betroffene achten?

„Man sollte der Airline grundsätzlich die Möglichkeit geben, das Problem zu lösen“, sagt der Verbraucherschützer Buttler. Gelingt das nicht, weil etwa kein Ersatzflug angeboten werden kann, sollten Kunden ihre Rechte „beweisbar einfordern“ können.

Das bedeutet etwa, dass Gespräche unter Zeugen stattfinden, oder Beschwerden, die per App eingeschickt werden, mit einem Screenshot gesichert werden. Das helfe dabei, nachträglich ans Geld zu kommen.