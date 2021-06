Ein Blick auf die Erdbeerfelder in der Region zeigt, dass ohne sie in der Erntezeit nichts läuft. Erntehelfer arbeiten auf deutschen Feldern derzeit unter extremen Wetterbedingungen, um die Nachfrage nach den roten Beeren zu bedienen. Bei ihren Arbeitsbedingungen ist allerdings Luft nach oben. Viele von ihnen sind als kurzfristig Beschäftigte nicht ausreichend versichert.

Ein Schlupfloch im System ermöglicht es, die Sozialversicherungsbeiträge zu umgehen. Das muss ein Ende haben, fordert Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB): „Menschen, die grenzüberschreitend arbeiten, dürfen nicht ohne sozialen Schutz arbeiten.“

Sozialversicherungspflicht wird häufig durch Schlupfloch in Anträgen umgangen

Im Bodenseekreis bemängelte jüngst ein georgischer Erntehelfer in einem Betrieb die angeblich schlechte Unterbringung und die fehlende Hygiene. Es schaltete sich sogar der deutsche Botschafter in Tiflis ein. Neben schlechten Unterkünften und zu wenig Lohn ist oft die fehlende Sozialversicherung der Saisonarbeitskräfte ein Problem.

So können sich die ausländischen Arbeitskräfte als Hausfrauen oder Hausmänner registrieren lassen. Dann ist ihre Tätigkeit hier nicht berufsmäßig, also von wirtschaftlicher Bedeutung für den Beschäftigten, und damit auch sozialversicherungsfrei. So sparen Landwirte und Erntehelfer Beiträge. Diese Möglichkeit werde häufig genutzt, sagt Anja Piel.

Der Blick auf eine Apfelplantage: Auch für die Apfelernte am Bodensee kommen Erntehelfer aus dem Ausland. Bei den Anträgen zur kurzfristigen Beschäftigung gibt es ein Schlupfloch, um die Sozialversicherungspflicht zu umgehen. Die Angabe Hausfrau/ Hausmann wird i meist nicht überprüft.

„Die gesetzliche Regelung lädt ja förmlich dazu ein, den Status Hausfrau oder Hausmann kann schließlich niemand überprüfen“, äußert sich Piel, die derzeit auch Vorsitzende des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung ist. „Wir haben noch keine genauen Zahlen darüber, zu welchem Anteil diese Angabe gemacht wird.“ Sie werde das Thema innerhalb der Deutschen Rentenversicherung und mit den Betroffenen besprechen. Es sei eine Lücke im System, die sie schließen wolle, versichert sie.

„Der Prüfung durch den Zoll halten die Angaben nicht stand“

Auch für Harald Schaum von der Gewerkschaft Bauen Agrar und Umwelt (IG BAU) ist die Situation nicht länger tragbar. „Es ergibt keinen Sinn, nicht sozialversichert zu sein. Der einzige Vorteil ist Geld.“ Der stellvertretende Bundesvorsitzende vermutet, dass diese Art der Beschäftigung in den meisten Fällen einer Prüfung durch den Zoll nicht Stand halten würde.

„Es ergibt keinen Sinn, nicht sozialversichert zu sein. Der einzige Vorteil ist Geld.“ Harald Schaum, stellvertretender Vorsitzender IG BAU



Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) kontrolliere bei sogenannten Schwerpunktprüfungen auch in der Landwirtschaft die Betriebe auf Sozialversicherungsbetrug und die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns. Für die Landwirte könne das hohe Strafen nach sich ziehen. Von der Ordnungswidrigkeit bis hin zur Straftat, wenn ein System erkennbar sei. Es werde geprüft, ob die Tätigkeit berufsmäßig sei, also ob die Beschäftigung den Lebensunterhalt sichere. Dann bestehe Sozialversicherungspflicht.

Es soll keine geheimen Absprachen geben

In einem Bericht erhebt die TAZ den Vorwurf einer Absprache zwischen Rentenversicherer, Bundesagentur für Arbeit und Krankenkassen, in der sie darauf verzichten sollen, zu überprüfen, ob die Tätigkeit wie angegeben nebenbei oder doch berufsmäßig ausgeführt werde. Dem widerspricht Anja Piel: „Es gibt keine Vereinbarung, dass diese Angaben nicht überprüft werden. Das Gegenteil ist der Fall. Die Rentenversicherung hat für die Prüfung sogar ein eigenes Formular entwickelt, in dem dezidiert nach Status und Einkommen gefragt wird.“

„Die gesetzliche Regelung lädt ja förmlich dazu ein, den Status Hausfrau oder Hausmann kann schließlich niemand überprüfen.“ Anja Piel, Bundesvorstand des DGB, über den Missbrauch



Eigentlich sollte die Möglichkeit der kurzfristigen Beschäftigung Schülern und Studenten einen Zuverdienst ermöglichen, erinnert Harald Schaum von der IG BAU an den Ursprung der Regelung. Diese seien nicht sozialversicherungspflichtig gewesen, da die Beiträge von den Eltern gezahlt wurden. Wird diese Regelung nicht überprüft, gehen den Versicherungen große Mengen an Beiträgen verloren.

So hoch sind die Beiträge zur Sozialversicherung Für Arbeitnehmer Die Beiträge errechnen sich ausgehend vom Brutto-Lohn des Arbeitnehmers. Dieser zahlt die Hälfte der Beiträge für die Rentenversicherung (9,35 Prozent), die Krankenversicherung (7,3 Prozent) sowie die Arbeitslosenversicherung (1,5 Prozent). Für die Pflegeversicherung werden 1,275 Prozent vom Lohn abgezogen. Kinderlose ab 23 Jahren zahlen 0,25 Prozent zusätzlich ein. Für Arbeitgeber Der Arbeitgeber zahlt analog die Hälfte für die Rentenversicherung (9,35 Prozent), die Krankenversicherung (7,3 Prozent) sowie die Arbeitslosenversicherung (1,5 Prozent). Dazu kommen 1,25 Prozent für die Pflegeversicherung und 1,6 Prozent für die gesetzliche Unfallversicherung. Daraus ergeben sich bei einem Erntehelfer folgende Beiträge Ein Erntehelfer verdient bei einer 40-Stunden-Woche und dem Mindestlohn von 9,50 Euro pro Stunde 1643,50 Euro im Monat. Bei einer 48-Stunden-Woche 1976 Euro. Daraus ergeben sich für ihn Beiträge in Höhe von etwa 320 Euro (etwa 385 Euro). Der Arbeitgeber zahlt etwa 345 Euro (etwa 415 Euro) an Beiträgen. Zusammen sind das 665 Euro (800 Euro). Laut Zahlen der Agentur für Arbeit arbeiteten im September vergangenen Jahres im Bodenseekreis und im Kreis Konstanz zusammen etwa 2500 kurzfristige Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft.

Kurzfristige Beschäftigte dürfen wegen Corona vier statt drei Monate bleiben

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass einzelne Arbeitnehmer nun noch länger in einer kurzfristigen Beschäftigung auf den Feldern arbeiten können. Statt der bislang 70 Arbeitstage dürfen die ausländischen Helfer nun 102 Tage, also vier Monate zu den Bedingungen arbeiten. Hier habe sich die Lobby der Agrarindustrie durchgesetzt, sagt Anja Piel über die Ausnahme, die bis zum 31. Oktober 2021 gilt. „Profit geht vor Menschenwürde und Sozialschutz.“

Begründet werde die Regelung damit, dass es so keinen ständigen Wechsel der Beschäftigten auf den Feldern gebe, wodurch der Infektionsschutz gefährdet werden könne. „Doch das ist eine Mär, wie man an den zahlreichen Ausbrüchen auf Spargelhöfen sieht.“ Sie fordert für den DGB, dass diese Ausnahmeregelung umgehend zurückgenommen werde. Auch Harald Schaum hat Probleme mit dieser Entscheidung der Bundesregierung. „Die Landwirtschaftsministerin steht sehr stark auf der Seite der Bauernverbände“, resümiert er.

Fehlende Krankenversicherung Problem für Ärzte und Kliniken

Nach der Bundestagswahl will die IG BAU das Thema erneut diskutieren. Schaum weist darauf hin, dass die Arbeitgeber mit dem Start des Jahres 2022 bei der Anmeldung des Beschäftigten der Agentur für Arbeit belegen müssen, wie der Beschäftigte krankenversichert ist. Denn derzeit sei es so, dass Helfer auf den Feldern ohne Krankenversicherung arbeiten.

Aber wer kommt dann für die entstandenen Kosten auf, wenn sich ein Erntehelfer das Bein bricht oder an Corona erkrankt und keine andere Versicherung greift? „Mir sind Fälle bekannt, bei denen die Ärzte und Krankenhäuser auf den Kosten sitzgeblieben sind“, sagt Schaum.