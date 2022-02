Väterchen Frost ist gerade gnädig. Der Winter war bislang einer der wärmsten überhaupt. Zum Glück, kann man nur sagen. Denn kalte Temperaturen hätten die deutsche Gasversorgung dieses Jahr einem extremen Belastungstest ausgesetzt. Der Grund? Deutschland braucht Gas.

Die Industrieproduktion zieht kräftig an. Flaute und Wolken setzen Wind- und Solarenergie schachmatt und der Füllstand der Gasspeicher liegt am Boden. Und jetzt steht auch noch das letzte fossile Prestigeprojekt des Landes, die Erdgaspipeline Nord Stream 2, vor dem Aus.

Bauarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 2 im Jahr 2019: Wird jemals Gas fließen? | Bild: TOBIAS SCHWARZ, AFP

LNG ist Gift fürs Klima

Um die Frage, ob Deutschland diese Pipeline braucht, wird seit Langem heftig gestritten. Politisch, so viel ist jetzt vollends klar, ist sie überflüssig wie ein Kropf. Und auch was die Versorgungssicherheit angeht, kommen die meisten Fachleute zur Einschätzung, sie sei unnötig. Das bestehende Pipelinenetz zusammen mit verflüssigtem Erdgas (LNG), dessen Klimabilanz übrigens vernichtend ausfällt, könne es richten.

Doch so einfach ist es nicht. Denn perspektivisch geht Deutschland der Saft aus. Ende dieses Jahres sind alle deutschen Kernkraftwerke vom Netz, alle Kohlemeiler könnten 2030 folgen, und Erneuerbare werden viel zu langsam zugebaut.

EU will Erdgas als Brückentechnologie

Gleichzeitig will das Land den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, was zunächst nur mit gigantischen Mengen Erdgas möglich sein wird. Auch darum hat die EU mit ihrer Taxonomie den Brennstoff ja gerade zur Brückentechnologie geadelt.

Das Nord-Stream-Gas wäre aus dieser Sicht also hoch willkommen, säße am anderen Ende der Leitung nicht Herr Putin.