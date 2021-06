Baden-Württembergs führender Energieversorger EnBW muss sich einen neuen Chef suchen. Wie das Unternehmen mitteilte, werde Konzern-Chef Frank Mastiaux sein Amt im September 2022 niederlegen. Mastiaux strebe nach Ablauf seines Vertrages „keine weitere Amtszeit mehr an“, hieß es vom Unternehmen. Ein Nachfolger muss nun in den kommenden Monaten gesucht werden.

Weniger Kohlekraftwerke, dafür Erdgas, Netze und Breitband

Der ehemalige BP- und Eon-Manager Mastiaux hatte den Spitzenjob beim baden-württembergischen Staatskonzern 2012 in unruhigen Zeiten von Hans-Peter Villis übernommen, der seinen Posten auf Druck der grün-roten Landesregierung räumen musste.

EnBW-Windpark Baltic 2 in der Ostsee. Beim Offshore-Windradgeschäft sind die Baden-Württemberger einer der führenden Anbieter in Deutschland. | Bild: Jens Büttner, dpa

In der Folge baute er den einstigen Atomkonzern konsequent in Richtung erneuerbare Energien um und investierte knapp fünf Milliarden Euro, etwa in Windparks an Land und vor den Küsten. Kohlemeiler verkaufte er oder legte sie still. Um Kohle und Nuklear zu ersetzen, setzte er auf Erdgas und kaufte 2015 den Erdgasimporteur VNG aus Leipzig mehrheitlich.

Mehr erneuerbare Energien

Strategisch baute er das regulierte Geschäft – also die erneuerbaren Energien sowie die Energie- und Breitbandnetze – stark aus. So gelang es ihm, die Gewinne in einer für die Energiewirtschaft sehr schwierigen Lage relativ stabil zu halten. Heute gilt EnBW als einer der Vorreiter bei Energie-Zukunftstechnologien. Beim Aufbau von Schnellladesäulen für E-Autos ist man führend. Trotz mehrerer Sparrunden hat EnBW heute mit 24.000 Mitarbeiter mehr Beschäftigte als zu Beginn von Mastiaux‘ Amtszeit. Der Konzern-Umsatz indes stagnierte unter Mastiaux bei knapp 20 Milliarden Euro.

Schnelladesäule von EnBW. EnBW ist hier in Deutschland führend. | Bild: Uli Deck, dpa

„Unter der Führung von Frank Mastiaux hat die EnBW einen sehr schwierigen Umbau erfolgreich und beispielhaft umgesetzt und sich gleichzeitig neue vielversprechende Zukunftsperspektiven eröffnet“, sagte Lutz Feldmann, Vorsitzender des EnBW-Aufsichtsrats. Man bedauere Mastiaux‘ Entscheidung sehr, respektiere sie aber.

Der scheidende EnBW-Chef selbst sagte, das Unternehmen befinde sich nun auf einem nachhaltigen Wachstumskurs. Dies sei der richtige Zeitpunkt, den Chef-Posten zu übergeben und sich „neuen Themen und Herausforderungen zu widmen“. Details nannte er nicht.

Für die Branche kommt Mastiaux‘ Entschluss nicht ganz überraschend. Nachfragen zu seiner Zukunft hatte der 1964 in Essen geborene Manager zuletzt ausweichend beantwortet.