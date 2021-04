Ernährung Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Eine Algenfarm in Pfullendorf? Was exotisch klingt, könnte eine zukunftsträchtige Idee sein

Spekulationen um einen Anbau des Superfood sorgen in Pfullendorf für Gesprächsstoff. Macht eine Algenfarm überhaupt Sinn? Eine Anfrage bei Europas größtem Algenanbauer in Sachsen-Anhalt lassen staunen. Algen haben ein großes wirtschaftliches Potenzial. Zum Einsatz kommen sie schon heute nicht nur in Gummibärchen.