Wohnen vor 1 Stunde

Ein Tiny House für die Baulücke

In Burgrieden soll ein großes Tiny-House-Quartier entstehen. Eigentlich sollte im Herbst gebaut werden. Doch das Regierungspräsidium äußert bedenken. Jetzt kommen die kleinen Häuser und ihre Bewohner vorerst in Baulücken in umliegenden Gemeinden unter.