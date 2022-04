Angesichts der Bilder getöteter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha mehren sich die Stimmen, die einen sofortigen Stopp aller russischen Energielieferungen nach Deutschland fordern. Aus verständlichen Gründen wird diese Forderung vor allem von Seiten der Ukraine erhoben, aber auch von europäischen Partnern. Teile der deutschen Gesellschaft schließen sich dem an. Und es stimmt ja auch: Die 200 Millionen Euro, die Deutschland für Energie täglich nach Russland überweist, finanzieren einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. „Können wir es uns moralisch noch leisten, Putins Gas zu kaufen?“, fragte angesichts dessen jüngst der „Fokus“. Die Antwort ist: Nein, das können wir nicht! Indes gilt auch: Uns sofort vom Energielieferanten Russland abnabeln, wäre ebenso fatal.

Ein „Weiter-so“ geht nicht

Bei der Frage nach dem Umgang mit Russland befindet sich die Politik in einer klassischen Zwickmühle, die nicht mit einem einfachen Zug aufgebrochen werden kann. „Sofort raus aus russischer Energie“ ist ebenso wenig eine Option wie ein „Weiter so“. Wem das aus moralischen Gesichtspunkten zu unentschlossen scheint, muss sich mit der speziellen Situation Deutschlands auseinandersetzen. Diese treibt den Preis eines Energie-Embargos für unser Land extrem nach oben. Und sie erklärt das ausgeprägte Zögern der politischen Entscheidungsträger in dieser Frage.

Deutschlands Sonderweg wirft Fragen auf

Warum also ist Deutschland in Punkto Energie anders? Zuerst wäre die besonders große Abhängigkeit von russischer Energie zu nennen. Diese ist tatsächlich deutlich höher als im EU-Durchschnitt. Im Nachhinein betrachtet stellt der permanente Ausbau der deutsch-russischen Energiepartnerschaft einen der größten außenpolitischen Fehler dar. Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat dies jüngst bekannt und von „Scheitern“ gesprochen. Bleiben kann es dabei nicht. Wie es geschehen konnte, dass Deutschlands Abhängigkeit von Russlands Gas im letzten Jahrzehnt von 35 auf 55 Prozent gestiegen ist, muss aufgeklärt werden. Dabei geht es weniger um die Tatsache an sich als vielmehr um die Motivation der Akteure, Putins Nähe zu suchen. Selten war die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses im Bundestag so angezeigt.

Zerstörtes Gebäude in der Ukraine. Deutschland bezieht weiter Energie aus Russland, trotz zahlreicher Menschenrechtsverletzungen im Krieg. | Bild: Adam Schreck, dpa

Deutschland ist aber noch wegen eines anderen Punktes anders als etwa die Briten und Balten, die die Bundesrepublik beim Energie-Embargo gerade vor sich hertreiben. Hierzulande hat sich die Politik vor Jahrzehnten entschlossen, auf die Industrie als Rückgrat der Wirtschaft zu setzen – ein Sonderweg, für den das Land lange bewundert wurde und der zu einer Säule unseres Wohlstands geworden ist. Ausdruck sind gute Löhne, Exportstärke und hohe Anteile der industriellen Wertschöpfung am Bruttoinlandsprodukt. Industriebetriebe aber brauchen mehr Energie als Banken und Start-Ups. Wenn daher BASF-Chef Martin Brudermüller im Falle eines Energieembargos vor der „schwersten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs“ warnt, sollte man das zur Abwechslung nicht als Lobbygerede abtun, sondern als ernste Sorge um den Standort werten.

Ein junger Arbeiter schaufelt in einer Erz-Mine bei Nzibira in der ostkongolesischen Provinz Süd-Kivu Schlamm und Geröll bei Seite. Oft kommt es in illegalen Erzminen zu tödlichen Unfällen. | Bild: Jürgen Bätz, dpa

Zur Wahrheit gehört aber auch: Eigentlich greift es zu kurz, die Moral-Debatte nur am Russland-Gas festzumachen. Deutschlands Geschäftsmodell beruht darauf, Rohstoffe weltweit billig einzukaufen, sie zu veredeln und als Autos, Maschinen oder Lebensmittel teuer zu veräußern. Zeugnis davon sind milliardenschwere Handelsbilanzüberschüsse. Wie die nötigen Rohstoffe abgebaut werden, war bis vor Kurzem nicht so wichtig.

Rettungskräfte stehen auf den Resten einer zusammengestürzten Textil-Fabrik in Dhaka, Bangladesch. Bei dem Einsturz des Gebäudes 2013 kamen mehr als 1100 Menschen ums Leben. | Bild: Abir Abdullah, dpa

Insofern könnte man die Toten von Butscha in einer Reihe sehen mit all jenen Afrikanern, die in illegalen Gold- oder Coltanminen tödlich verunglücken, mit unter den Trümmern eingestürzter Fabriken begrabenen Textilarbeitern in Bangladesch oder mit südamerikanischen Bauern, deren Lebenserwartung durch miserable Arbeitsbedingungen und Pestizide drastisch sinkt. Deutschlands Wirtschaft braucht mehr Moral. Butscha wirft darauf ein Schlaglicht.