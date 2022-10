Angesichts hoher Inflationsraten stehen die deutschen Sparer vor einem rapiden Wertverlust ihrer Vermögen. „Die Inflation ist ein immenses Problem und trifft die Sparer derzeit massiv“, sagte der Chefvolkswirt des Anlageexperten Deutsche Vermögensberatung (DVAG), Ralf-Joachim Götz dem SÜDKURIER. Nachdem schon die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) Anleger in den vergangenen Jahren vor Herausforderungen gestellt habe, belaste nun auch die hohe Inflation die Werthaltigkeit der deutschen Sparvermögen.

Hohe Sparquote im Südwesten

Überproportional betroffen ist Baden-Württemberg. Von hundert Euro verfügbarem Einkommen legen die Bürger im Südwesten statistisch gesehen jeden Monat 17,6 Euro auf die hohe Kante. Die Sparquote liegt in Baden-Württemberg damit im Bundesvergleich auf Platz zwei nach Bayern. Der Nachteil: Wer viel Geld zur Seite legt, ist auch vergleichsweise stark von Geldentwertung betroffen. Insgesamt halten nach Bundesbank-Daten die privaten Haushalte in Deutschland derzeit rund drei Billionen Euro als Bargeld oder als Einlagen bei Banken und Sparkassen.

Gut dran ist, wer sein Geld früh in Immobilein gesteckt hat. Die Wertentwicklung ist hier ungebrochen. | Bild: Daniel Maurer, dpa

Geldanlage Regelmäßige Befragungen im Auftrag des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) zeigen, dass die Sicherheit weiterhin das wichtigste Kriterium für die Anlageentscheidungen der Menschen ist. Nur für 14 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg steht Nachhaltigkeit bei der Geldanlage auf Platz 1 steht. Für 42 Prozent ist Sicherheit der wichtigste Aspekt, für 31 Prozent Rendite. (wro)

„Nachdem die Verbraucherpreise in den letzten zwölf Monaten um zehn Prozent gestiegen sind, haben Sparer allein auf diese Weise etwa 300 Milliarden Euro an Kaufkraft verloren“, so der DVAG-Chefvolkswirt Götz. Dass sich die Lage bald ändern könnte, sehen Fachleute nicht. „Einen positiven Realzins wird es so schnell nicht wieder geben“, sagte Götz. Anders ausgedrückt hinken die derzeit steigenden Anlagezinsen der Inflation immer noch deutlich hinterher. Und das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben.

Ralf-Joachim Götz, Chefvolkswirt der DVAG, rät Anlegern mit langem Atem zu Aktienanlagen, aber auch zu Edelmetallen oder Bausparverträgen. | Bild: DVAG

Aktuell erhalten Sparer nach Daten des Finanzdienstleisters Biallo für Einlagen auf Tagesgeldkonten maximal gut ein Prozent Zins, also immer noch einen Bruchteil der Inflationsrate, die im September auf zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat kletterte. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für 2022 mit einer Inflation von durchschnittlich 8,4 Prozent. Für 2023 gar mit 8,8 Prozent.

Erst 2024 könnte sie wieder auf 2,2 Prozent sinken. Die Zeit bis dahin ist für die Sparer hart. Die einzige Möglichkeit, die Vermögensentwertung zu stoppen, ist das Risiko der Anlage zu erhöhen.

Dax hat im Jahresverlauf 20 Prozent verloren

„Auch wenn die Aktienmärkte derzeit sehr nervös sind und nicht mal 20 Prozent der Dax-Aktien im Jahresvergleich eine positive Wertentwicklung zeigen, sollte man sich langfristig nicht von aktienbasierten Anlagen abbringen lassen“, sagte Götz. Temporäre Kursrückgänge sollte man allerdings auch aussitzen können.

Trotz Zinsanstiegen bleibt die reale Verzinsung wegen der Inflation weiter negativ. | Bild: Martin Schutt, dpa

Als Tipp gibt der Experte den Rat, das Vermögen über verschiedene Anlageklassen und möglichst mit regelmäßigen Sparbeiträgen zu streuen. Neben Aktien oder -Fonds gehörten dazu je nach Anlagestrategie etwa fondsgebundene Lebensversicherungen, Investmentfonds, Gold und Immobilien, so Götz.

Auch Bausparverträge seien wieder beliebter geworden. Verbraucherschützer empfehlen eine Anlage in börsengehandelte Indexfonds – kurz ETFs. Diese bilden den Verlauf von Aktienindizes – etwa den Dax oder den S&P 500 – direkt ab.

Verbraucherschützer raten zu ETFs

Hinter den ETFs stehen auch keine teurer bezahlten Finanzprofis, sondern Software übernimmt den Großteil der Arbeit. Das macht ETFs sehr billig, etwa im Vergleich zu Aktienfonds. Gleichzeitig seien sie genauso sicher wie aktiv verwaltete Fonds, heißt es etwa vom Verbraucherportal Finanztip.

Experte Götz: Währungsrisiken immer mitbedenken

DVAG-Experte Götz weist indes darauf hin, dass gerade in unruhigen Börsenzeiten von Profis gemanagte Fonds auch Vorteile haben, etwa weil sie schlecht laufende Aktientitel aussortieren und so die Kursentwicklung des Fonds positiv beeinflussen können. Und noch einen Tipp gibt er Anlegern mit. Wer Geld außerhalb des Euro-Raums anlegt, sollte deswegen auch Währungsschwankungen beachten.

Beispielsweise ist der Euro gegenüber dem US-Dollar im Jahresvergleich um 16 Prozent gefallen und gegenüber dem britischen Pfund um 4 Prozent gestiegen. Auch das schlage sich in den Kursen wieder, erklärt DVAG-Chefvolkswirt Götz.