E-Bike-Aktivitäten von ZF: Mit 20 Mann gegen Bosch und Shimano

Der Friedrichshafener Autozulieferer will im boomenden E-Bike-Segment Fuß fassen. Anders als Bosch oder Shimano ist man aber noch in der Nische unterwegs. In der Zweirad-Firmentochter von ZF arbeiten zwei Jahre nach Start erst 20 Mitarbeiter.