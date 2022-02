Das Wort „Glaskugel“ fiel gestern gleich zweimal, als der SÜDKURIER Vertreter der Erdgas-Branche nach möglichen Preisexplosionen wegen Russlands Aggressionskurs in der Ostukraine befragte. Zunächst wollte Torsten Höck, Geschäftsführer des Verbands für Energie- und Wasserwirtschaft Baden-Württemberg (vfew) nicht in diese Kugel schauen. Grund: „Die Entwicklung hängt vom weiteren Verhalten des russischen Präsidenten ab.“ Und das sei bekanntlich ungewiss.

Zurzeit liefern die Russen verlässlich

Auch eine Sprecherin des Versorgers Erdgas Südwest, eine Tochter der EnBW, nannte einen Blick in die Glaskugel vergeblich, weil sich dort keine klare Preisprognose abzeichne. Man könne, heiß es, „die Entwicklung aus heutiger Sicht überhaupt nicht abschätzen“.

Zumindest eine sichere Aussage war zu hören: „Aktuell liefern unsere russischen Vertragspartner die zugesagten Mengen.“ Es besteht also durchaus Hoffnung, dass die Gaskunden unter den Baden-Württembergern in den verbleibenden Winterwochen nicht frieren müssen.

Die Erdgas-Preise, so die ehrliche Aussage der Sprecherin, hätten sich schon 2020 „katastrophal entwickelt“. Die aktuelle Krise füge diese Steigerung „noch eine weitere Facette“ hinzu.

Volle Speicher und Flüssiggas

Die Branche kann auf die Politik des Kreml zwar keinen Einfluss nehmen, ist sich aber sicher, in welche Richtung der Gas-Zug schon in diesem Jahr fahren muss. „Wir müssen stärker in die Diversifizierung einsteigen“, sagt Torsten Höck. Das bedeute neben dem Auffüllen der deutschen Gasspeicher – die auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ins Auge fasst – eine weitere Versorgungsschiene zu nutzen: Flüssiggas (LNG).

In den vergangenen Jahren hat Europa in diese Technik investiert, bei der Tanker das Gas in flüssiger Form transportieren. Im Januar gab es in ganz Europa 36 LNG-Terminals, allerdings kein einziges in Deutschland. Zwei Investoren zogen sich zurück, zwei Projekte in Stade und Brunsbüttel sollen weiter verfolgt werden.

Auch Leitungen durch die Schweiz

Da auch dieses Gas durch Leitungen geschickt wird, ergibt sich die Frage, wie Baden-Württemberg angebunden ist. Laut Torsten Höck hat die Versorgung aus dem Norden am meisten Gewicht, allerdings gibt es auch einen Anschluss an den Süden Richtung Italien, der durch die Schweiz verläuft. „Aber diese Leitungen sind nicht für große Mengen gedacht“, schränkt Höck ein.

Allerdings muss man sich die Gas-Infrastruktur als Netz denken, das auch an anderen Nachbarländer, etwa Frankreich, angebunden ist. Das erhöht die Flexibilität. „Wir helfen uns gegenseitig bei Versorgungsengpässen“, erklärt der vfew-Geschäftsführer.

„Der Staat verdient am Gas mit“

Angesichts stark gestiegener Preise für Erdgas, die vor allem die Menschen mit geringerem Einkommen belastet, sieht Höck eine Entlastung bei den Steuern und Abgaben, die etwa ein Drittel des Gaspreises ausmachen. „Der Staat verdient an den Gaspreisen mit“, unterstreicht Höck. „Hier kann man den Menschen etwas zurückgeben.“

Immerhin bewegt sich die Bundesregierung auf diesem Pfad. Wirtschaftsminister Habeck verwies bereits auf die geplante Abschaffung der EEG-Umlage. Entlastungen werde es auch in der Sozial- und „gegebenenfalls in der Steuerpolitik“ geben. Damit solle die „Belastung, die ja beziffert wird mit ungefähr tausend Euro mehr übers Jahr, abgemildert“ werden. Für die Gaskunden zumindest ein Hoffnungsschimmer.