Drang zum Lamm: An Ostern kommt viel Exotenfleisch auf den Teller

An Ostern wird in Deutschland viel Lammfleisch gegessen. Wie kommt es eigentlich dazu? Und warum liegt zusehends kein heimisches Fleisch mehr auf dem Tisch? Wir haben uns in der Region umgesehen.