An den Zapfsäulen im Südwesten ist Diesel zuletzt deutlich günstiger geworden. Experten nennen dafür vor allem zwei Gründe – und verraten, ob der Trend anhält.

Dieselfahrer tanken aktuell so günstig wie schon seit knapp einem Jahr nicht mehr: So kostete der Liter am Mittwoch an einigen Tankstellen am Hochrhein 1,64 Euro. Im teuren Konstanz lag der Dieselpreis am selben Tag bei durchschnittlich 1,90 Euro