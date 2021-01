Bleibt zuhause! Dieser Aufruf bestimmt seit fast einem Jahr unser Leben. Es ist ein Rückzug in die eigenen vier Wände. Kontaktarm dank Corona. Wer so viel Zeit zuhause verbringt, der macht es sich gemütlich. Statt Geld für den Urlaub auszugeben, haben viele Deutsche im vergangenen Jahr in ihre Einrichtung investiert.

Leichter Umsatzrückgang von 4 Prozent

„Die Möbelindustrie hat von der Gunst der Kunden profitiert“, sagt Elmar Duffner, Präsident des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie rückblickend auf das Corona-Jahr 2020. Die Deutschen haben sich ums Einrichten gekümmert und vor allem Küchen und Sofas gekauft. Das geht aus der Jahresbilanz der deutschen Möbelindustrie hervor.

Demnach stieg der Umsatz im Segment der Küchenmöbel in den ersten elf Monaten von 2020 um 3,7 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro an. Bei den Polstermöbeln gab es leichte Umsatzrückgänge von 0,4 Prozent auf 830 Millionen Euro. Der Verband der Deutschen Möbelindustrie bilanziert für die gesamte Branche einen leichten Umsatzrückgang von rund 0,4 Prozent auf voraussichtlich 17,2 Milliarden Euro.

Vor allem die Küchenmöbelindustrie hat im vergangenen Jahr von den Ausgangsbeschränkungen und geschlossenen Restaurants profitiert. Es wird wieder mehr zuhause gekocht und dafür wird die Küche als Platz der Begegnung eingerichtet. | Bild: Guido Kirchner, dpa

Möbelhersteller Staud profitiert von Einrichtungs-Trend

Duffner ist auch Geschäftsführer der Vivonio-Gruppe, zu der sieben Möbelproduzenten gehören, unter ihnen der Hersteller für Schlafraummöbel Staud in Bad Saulgau. Das Unternehmen sei bislang ganz gut durch die Krise gekommen, sagt Duffner. Zwar musste die Fabrik wegen des ersten Lockdowns und starker Nachfrageeinbrüche um Ostern herum schließen, die 170 Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Danach lief die Produktion allerdings wieder auf Hochtouren.

Die große Nachfrage nach den oberschwäbischen Schwebetürenschränken, Kommoden und Betten konnte die Verluste ausgleichen. Und führte sogar zu Wartezeiten bei den Lieferungen. „Am Ende konnte die Martin Staud GmbH leicht über dem Vorjahr abschließen“, blickt Duffner auf 2020 zurück.

Kurzarbeit jetzt auch im Möbelwerk Staud

Der hohe Auftragsbestand rettete das Möbelwerk auch über den zweiten Lockdown. Das hat die Produktion bis in diese Woche hinein gesichert, weil die Aufträge abgearbeitet wurden, erklärt Duffner. Jetzt müssten die Mitarbeiter aber wieder in Kurzarbeit.

In Bad Saulgau im Möbelwerk Martin Staud werden Schwebetürenschränke hergestellt, die weltweit nachgefragt werden. | Bild: Staud

Bei Staud werden die Möbel nach Auftrag produziert. Wie in einem Baukasten bestimmt der Kunde, wie sein neuer Schrank mit Schwebetüren aussehen und welche Funktionen er haben soll. Dann wird er im Werk in Bad Saulgau zusammengebaut. Der Verkauf erfolgt über die Möbelhäuser.

Da diese aber geschlossen hatten, sind die Auftragsbücher nun leer. „Wir werden auch im Februar eine Woche Kurzarbeit anmelden“, sagt Duffner. Dann müsse man auf den 15. Februar warten und wie es danach für den Einzelhandel weiter gehe. Er glaubt, dass der Trend, es sich zuhause schön zu machen, weiter anhalten wird. „Aber es ist schwer zu sagen, ob wir das wieder aufholen.“

Deutsche Möbelindustrie weltweit auf Platz drei Zur Deutsche Möbelindustrie gehören 468 Betriebe und beschäftigt 82.600 Mitarbeiter. Mit einem Gesamtumsatz von jährlich 18 Milliarden Euro rangiert sie auf Platz drei der Möbelindustrie weltweit nach China und den USA. Nachfrage für Küchen gestiegen, Büromöbel machen Verluste Das Jahr 2020 fiel in den einzelnen Möbelsegmenten unterschiedlich aus. Die Küchenmöbelhersteller verzeichneten ein Umsatzplus von 3,7 Prozent auf rund 4,9 Milliarden Euro und profitierten am Stärksten. Die Hersteller von Polstermöbeln konnten ihre Umsätze relativ stabil halten. Von Januar bis November 2020 gingen sie um 0,4 Prozent auf rund 830 Millionen Euro zurück. Beim größten Segment der Möbelindustrie – den sonstigen Möbeln und Möbelteilen – fiel der Umsatzverlust mit minus 8,1 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro negativer aus als im Branchendurchschnitt. Die Büromöbelindustrie wies mit einem Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro ebenfalls ein deutlich negatives Ergebnis aus (minus 11,7 Prozent). Die Hersteller von Laden- und sonstigen Objektmöbeln lagen um 8,5 Prozent unter dem Vorjahreswert und erzielten einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Das kleinste Segment der Branche – die Matratzenindustrie – wies ein Umsatzminus in Höhe von 4,2 Prozent auf rund 690 Millionen Euro aus. Weniger Möbel für das Ausland Durch die Corona-Krise brach das Auslandsgeschäft deutlich ein. Der Auslandsumsatz der deutschen Möbelindustrie sank von Januar bis November 2020 um 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, dagegen ging der Inlandsumsatz lediglich um 2,8 Prozent zurück. Die Deutschen und ihre Möbel Laut Verband der Deutschen Möbelindustrie geben die Deutschen im Jahr pro Kopf durchschnittlich 480 Euro für Möbel aus und liegen damit weltweit an der Spitze. 20.000 Wohnungsumzüge gibt es in Deutschland jeden Tag und in der neuen Wohnung richten es sich die Deutschen gerne schön ein.

Verkäufe über Onlineshops liegen bei 15 Prozent

Dafür funktioniert die Vermarktung teilweise auch über das Internet. „15 Prozent des Umsatzes bei Wohnen und Einrichten erfolgt über den E-Commerce“, zieht Duffner Bilanz über die Deutsche Möbelbranche. „Wir gehen davon aus, dass der Wert in der Zukunft bei 25 Prozent liegen wird.“ Artikel wie Schlafzimmerschränke ließen sich so gut verkaufen, aber je teurer die Möbel sind, desto eher will der Kunde sie vorher gesehen haben.

Der Internetshop als zusätzliche Absatzplattform, das funktioniert auch bei den Unternehmen der Dick-Stumpp-Gruppe, erzählt Geschäftsführer Günter Dick. 30 Prozent Zuwächse konnte er beim Umsatz verzeichnen, vor allem bei Gartenmöbeln und Leuchten. Insgesamt mache der Onlinehandel bereits einen Umsatzanteil von 12 bis 15 Prozent aus.

Günter Dick ist Geschäftsführer der Dick-Stumpp-Gruppe. Er hofft auf eine schnelle Öffnung des Einzelhandels, um die Verluste noch ausgleichen zu können. | Bild: Möbel Dick

Zur Dick-Stumpp-Gruppe gehören unter anderem Möbel Dick in Lauchringen und Stumpp Wohnen in Stockach. 450 Mitarbeiter sind insgesamt an vier Standorten beschäftigt. Günter Dick erzählt, dass er die Umsatzverluste aus dem ersten Lockdown kompensieren konnte. „Das war ein gutes Geschäft bis Mitte November“, sagt er. Die Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr beliefen sich auf einen mittleren einstelligen Prozentsatz.

„Es wäre schön, wenn das Thema Ladenschließungen differenzierter betrachtet werden würde.“ Günter Dick, Geschäftsführer der Dick-Stumpp-Gruppe

Mit Überstundenabbau und Kurzarbeit habe sich das Unternehmen über die zweieinhalb geschlossenen Monate im vergangenen Jahr gerettet. „Das wird jetzt schwieriger“, bezieht er sich auf die aktuelle Situation. Zwar gebe es noch bis Mitte Februar Aufträge, die abgearbeitet werden, doch die fehlenden Aufträge aus Dezember und Januar machten sich dann im April und Mai bemerkbar.

Beantragung der Hilfen schwierig

Dann würden auch die Hilfsprogramme nicht weiterhelfen. Diese berücksichtigen nur die Umsatzeinbußen im Schließungszeitraum. Da kämen aber erst die neuen Aufträge rein, die Umsätze werden erst bei Verkauf der Ware einige Wochen später gemacht.

„Im Vergleich zur Textilbranche haben wir kaum Saisonware“, sagt Günter Dick. Alles was in den Lagern liege, lasse sich auch später noch verkaufen.

Elmar Duffner, Präsident des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, glaubt, dass der Trend, es sich zuhause schön einzurichten, bleiben wird. | Bild: VDM/ Vivonio

„Möbelhäuser können Hygienekonzepte gut umsetzen“

Möbelverbandspräsident Duffner wünscht sich eine schnelle Öffnung der Möbelhäuser. Diese könnten durch die großen Verkaufsflächen ihre Hygienekonzepte gut umsetzen, sagt er. „Der Lockdown zum Jahreswechsel war schon ein kleines Desaster. Der Januar ist in er Regel ein guter Monat für die Möbelbranche, da Familien Zeit hätten, um gemeinsam Möbel zu kaufen.“ Auch die ausgefallene Fachmesse in Köln, die IMM Cologne, die sonst jährlich im Januar stattfindet, befeuere eigentlich den Absatz.

Mit 25.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Lauchringen und 23.000 Quadratmetern in Stockach sieht auch Günter Dick genügend Raum für einen sicheren Einkauf im Möbelhaus. Beratungsgespräche könnten mit FFP2-Maske zwischen Berater und Ehepaaren stattfinden, die Besucher durch erweiterte Öffnungszeiten verteilt werden. „Es wäre schön, wenn das Thema Ladenschließungen differenzierter betrachtet werden würde“, richtet sich Dick in Richtung Politik.