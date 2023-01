von Rolf Obertreis

Selbst Experten sind überrascht. Die Aktienkurse an der Frankfurter Börse kennen seit Jahresanfang trotz des weiter schwierigen Umfeldes nur eine Richtung: Nach oben. Der Deutsche Aktienindex Dax mit den 40 deutschen Börsenschwergewichten hat erstmals nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor elf Monaten die Marke vom 15.000 Punkten überschritten. Der Index hat allein in den ersten beiden Handelswochen fast neun Prozent zugelegt. Das schlechte Börsenjahr 2022 ist fast schon vergessen.

Wie sieht es aktuell im Dax aus?

Das Jahr 2022 war das schlechteste Börsenjahr seit 2018. Der Dax rutschte auf 13.923 Punkte ab, ein Minus von knapp 12,5 Prozent. Seitdem geht es deutlich nach oben, auf bis zu 15.132 Zähler am vergangenen Freitag. Das entspricht einem Plus von rund 1200 Punkten oder gut 8,5 Prozent. Der M-Dax mit 60 Werten aus der zweiten Reihe hat sogar um 12,5 Prozent zugelegt.

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hat viel Kritik auf sich gezogen, weil sie mit Zinsanhebungen im Euroland lange gewartet hat. | Bild: Virginia Mayo

Wo liegen die Gründe?

So brutal und menschenverachtend der russische Überfall auf die Ukraine, die dramatischen Zerstörungen und wie unfassbar das menschliche Leid auch sind, sie rücken an der Börse derzeit in den Hintergrund. Wichtiger für Anleger sind andere Entwicklungen: Der Gaspreis ist auf Vorkriegsniveau gesunken, die Gasspeicher sind voll, der bislang milde Winter drückt den Verbrauch. Auch der Ölpreis und damit die Benzin- und Dieselpreise sind zurückgekommen. „Es dürfte keine Energiepreisschocks mehr geben“, sagt der Chef einer Frankfurter Privatbank.

Aber die Inflation ist doch weiter hoch?

Das stimmt. Aber die Phase zweistelliger Raten dürfte vorbei sein. Es geht tendenziell weiter nach unten, vor allem angesichts des Dämpfers bei den Energiepreisen. Außerdem sorgt im März die Gaspreisbremse für Entlastung. Freilich wird die Inflation deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent verharren. Die meisten Bundesbürger erwarten, so eine Umfrage der Bundesbank, in den nächsten Jahren eine Inflationsrate von fünf Prozent.

Mehr Aktionäre Deutschland hat so viele Aktionärinnen und Aktionäre wie nie. 12,89 Millionen Menschen hierzulande hatten im Durchschnitt des vergangenen Jahres Aktien, Aktienfonds und/oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Depot, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) errechnet hat. Damit wurde der bisherige Höchststand des Jahres 2001 (12,85 Mio.) minimal übertroffen. Allerdings werden seit 2020 in der DAI-Statistik auch ausländische Aktionäre mit Wohnsitz in Deutschland erfasst. Seit 2021 erhöhte sich die Zahl der Aktiensparer um knapp 830 000. Den stärksten Anstieg gab es in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen. (dpa)

Und trotzdem steigen die Aktienkurse?

Das liegt auch daran, dass die Furcht vor einer Rezession in Deutschland sinkt. Sie wird vermutlich mild ausfallen. Deutsche Bank-Volkswirt Stefan Schneider erwartet im ersten Quartal nur einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung und „wohl keine Rezession.“ Einen deutlichen Aufschwung wird es aber 2023 kaum geben.

Bild: sk dpa

Was ist mit den Problemen in den Lieferketten?

Sie gelten nicht mehr als großes Hindernis. Zumal sich China von der Null-Covid-Politik verabschiedet hat. Allerdings greift die Pandemie jetzt dort erst richtig um sich.

Was könnte die Zuversicht am Aktienmarkt bremsen?

Die größte Unsicherheit sehen Banker in den Gewinnwarnungen der Unternehmen. Sie könnten ihre Ertragsschätzungen reduzieren. Daneben könnten die Zentralbanken weiter dazwischenfunken. Derzeit keimt bei Börsianern die Hoffnung, dass die Zinserhöhungen nicht so deutlich ausfallen wie bislang angekündigt. Das ist trügerisch. EZB-Ratsmitglieder wollen weiter entschieden gegen die Inflation vorgehen. Das nächste Mal beraten sie am 2. Februar. Die Commerzbank-Ökonomen erwarten dann und danach im März zwei weitere Anhebungen im jeweils 0,5 Punkte und im Mai noch einmal 0,25 Punkte. Aktuell liegt der Leitzins der EZB bei 2,5 Prozent. Er würde dann bis Mai auf 3,75 Prozent steigen.

Aktien versprechen Renditen, etwa in Form jährlich ausbezahlter Dividenden. | Bild: Moritz Frankenberg, dpa

Könnten auch die steigenden Zinsen für Tagesgeld und Festgeld die Aktieneuphorie dämpfen?

Tatsächlich sind die Anlagezinsen in den letzten Wochen deutlich gestiegen. Laut Finanzportal FMH werden für Tagesgeld aktuell in der Spitze 2,1 Prozent geboten, im Schnitt sind es aber weiter nur 0,64 Prozent. Bei Festgeld für zwei Jahre reicht die Spanne bis zu drei Prozent. Freilich steht angesichts einer weiter hohen Inflationsrate von sechs und mehr Prozent unter dem Strich real immer noch eine deutlich negative Rendite. Bei minus drei Prozent bleiben von 1000 Euro am Jahresende nur 970 Euro, bei minus fünf Prozent nur 950 Euro.

Ist es für den Einstieg am Aktienmarkt jetzt nicht schon wieder zu spät?

Dafür sei es nie zu spät, sagen Experten. Nicht nur aktuell bietet sich der Kauf von börsengehandelten Fonds an, also von ETFs. Sie bilden die Entwicklung eines Börsenindex, also etwa des Dax, exakt nach. Das streut das Risiko automatisch. Noch breiter verteilt wird das Risiko (aber auch die Chance) mit einem ETF auf den europäischen STOXX 600 oder auf den Weltaktienindex MSCI. Bei Einzelaktien gilt es genau abzuwägen. Zum einem sollte man das Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens verstehen, auf die Dividende schauen und das Verhältnis von Kurs und Gewinn (KGV) betrachten. Je niedriger das KGV ist, desto höher seien die Chancen, sagen Experten.

Kann man aktuell weiter steigende Kurse erwarten?

Aktienkurse können schnell steigen, aber genauso schnell auch wieder fallen. Wichtig sind deshalb mehrere Dinge: das Risiko der Aktienanlage auf mehrere Papiere streuen. Mindestens mit Sicht von fünf Jahre anlegen. In der Rückschau winkt dann jährlich trotz aller Rückschläge eine Rendite von vier bis sechs Prozent. Wichtig auch: Nur Geld nutzen, das man gerade nicht braucht. Und für den Kauf von Aktien keinen Kredit aufnehmen.