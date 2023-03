Eine Kündigungswelle rollt über die Kunden von Banken und Sparkassen hinweg: Bundesweit häufen sich die Meldungen, dass Betroffene demnächst ohne Konto dastehen könnten, weil sie nicht aktiv neuen Preisen oder Vertragsänderungen zugestimmt haben. Dabei sprechen die Kreditinstitute die Kündigungen nur ungern aus – und wollen die Pflicht zur aktiven Zustimmung am liebsten wieder loswerden.

Vertragsänderungen nicht zugestimmt: Wem droht die Kündigung?

Wer Kunde einer Bank oder Sparkasse ist, wurde höchstwahrscheinlich in den vergangenen Monaten aufgefordert, neuen Klauseln zuzustimmen – in vielen Fällen auch mehrfach. Nun zeigt sich: Viele Menschen haben diese Aufforderungen offenbar ignoriert, sodass immer mehr Geldinstitute Kündigungsschreiben verschicken.

So hat etwa die Sparkasse Köln-Bonn 38.000 Kündigungen ausgesprochen, das entspricht etwa fünf Prozent des Kundenstamms. Die Landessparkasse zu Oldenburg will etwa 22.000 Kundenbeziehungen aufgegeben. Bei der Berliner Sparkasse stehen 17.000 Kündigungen im Raum. Und auch zahlreiche Menschen im Südwesten dürften in den vergangenen Monaten ein Kündigungsschreiben erhalten haben.

Wie viele es genau sind, hat der SÜDKURIER bei der Sparkasse Bodensee, der Volksbank mit Sitz in Offenburg und Villingen-Schwenningen sowie anderen regionalen Geldinstituten erfragt. Doch die hüllen sich in Schweigen, verweisen auf Zustimmungsraten von um die 99 Prozent. Und trotzdem: Auch im Südwesten bleiben damit einige AGB-Verweigerer übrig. „Für den Fall, dass uns die Zustimmung verweigert wurde, bliebt uns aufgrund der neuen Rechtsgrundlage in der Tat keine Alternative als die Beendigung der Bankverbindung“, sagt Volksbank-Sprecherin Andrea Martin.

Vertragsänderungen: Warum müssen Banken überhaupt die Zustimmung einholen?

Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichtshof vom 27. April 2021: Seither müssen Banken die Zustimmung ihrer Kundinnen und Kunden einholen, wenn sie zum Beispiel die Kontoführungsgebühren erhöhen wollen. Zuvor mussten diese binnen zwei Monaten aktiv widersprechen. Wer das nicht tat, nahm neue Klauseln stillschweigend hin – und wunderte sich vielleicht, wenn Serviceleistungen teurer wurden. Verbraucherschützer hatten gegen diese Praxis geklagt.

Ein Kugelschreiber liegt auf der ersten Seite der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Postbank. Seit dem Bankgebühren-Urteil im April 2021 müssen Kunden Änderungen aktiv zustimmen. | Bild: Uli Deck, dpa

Auch rückwirkend können Kunden Gebühren zurückfordern, wenn ihre Bank diese ohne explizite Zustimmung erhoben hat. Wichtig: Nach drei Jahren ist der Anspruch verjährt. Das bedeutet, dass zum Beispiel bis Ende 2023 noch Forderungen des Jahres 2020 gelten gemacht werden können. Eine Hilfe zum Erstellen eines Musterbriefs stellt die Verbraucherzentrale Hamburg auf ihrer Webseite zur Verfügung.

Nicht zulässig ist übrigens auch, wenn das Geldinstitut die Weiternutzung des Kontos als stillschweigendes Einverständnis wertet. Dieses Vorgehen hat das Landgericht Hannover der Sparda-Bank Hannover im Dezember 2022 untersagt.

Was können Kunden machen, wenn die Bank das Konto kündigen will?

Rechtlich gesehen können beide Seiten ein Vertragsverhältnis aufkündigen. Die Banken und Sparkassen wollen in den meisten Fällen die Kundenbeziehungen gar nicht aufgeben – sondern geben an, sie sehen sich eher dazu gezwungen. „Wir sind nicht daran interessiert, unsere Geschäftsbedingungen zu kündigen“, sagt Wolfgang Aich, Sprecher der Sparkasse Bodensee.

Dort wurden in der Vergangenheit mehr als 100.000 Kundinnen und Kunden „alle möglichen Wege eröffnet, um eine Zustimmung zu erteilen“. Diejenigen, die abgelehnt hatten, seien darüber hinaus nochmals von den Beratern kontaktiert worden. Am Ende hätten „nahezu alle“ Sparkassen-Kunden zugestimmt.

Wolfgang Aich ist Sprecher der Leiter des Vorstandstabs und Sprecher der Sparkasse Bodensee. | Bild: Benjamin Schmidt

Nachträglich doch noch zuzustimmen, ist für Kunden deshalb oft eine Option, um den erzwungenen Abschied von der Bank zu vermeiden. Verbraucherschützer raten dazu, zunächst das Gespräch zu suchen. Wer dabei jedoch hofft, neben der alten Bankverbindung auch die alten Konditionen aus dem bisherigen Vertrag behalten zu können, hat vermutlich schlechte Chancen.

Kommt es zur Kündigung, dann darf die Bank diese nicht fristlos aussprechen, sondern muss dem Kunden Zeit einräumen, ein neues Konto zu eröffnen. Kündigungsfrist: zwei Monate. Laut Gesetz müssen bei einem Kontowechsel die alte und die neue Bank zusammenarbeiten. Läuft dabei etwas schief, sind beide für die entstandenen Schäden haftbar. Zusätzlich zu den gesetzlichen Vorgaben bieten viele Banken einen digitalen Kontowechselservice an.

Bank kündigt Konto: Was passiert mit dem Guthaben?

Wenn eine Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde aufgelöst wird, steht dem Kunden das Restguthaben gesetzlich zu, das sich etwa noch auf dem Girokonto befindet. Dabei ist ganz egal, welche Seite die Kündigung ausspricht.

Der einfachste und gängigste Weg ist, dass Kunden eine Bankverbindung angeben, auf die das Geld gebührenfrei überwiesen werden kann. Eine Barauszahlung ist theoretisch ebenfalls möglich, wird aber gerade bei hohen Summen nicht empfohlen.

Bankgebühren-Urteil: Könnte die aktive Zustimmung wieder abgeschafft werden?

Das fordert zumindest die Interessenvertretung Deutsche Kreditwirtschaft. Sie sieht durch das BGH-Urteil und die damit verbundene sogenannte Zustimmungsfiktion das Vertragsverhältnis zwischen Kunde und Kreditinstitut erheblich beeinträchtigt.

Und auch die Banken und Sparkassen im Südwesten ächzen unter dem Aufwand. „Allein die Anschreiben, die wir an die Kundinnen und Kunden versandt haben, dürften gut und gerne drei Millionen Blatt Papier ausgemacht haben“, erzählt Nico Winter, Pressesprecher der Sparkasse Hegau-Bodensee. Hätte die Sparkasse ihren Online-Kunden die neuen Bedingungen nicht digital zugestellt, wäre der Papierberg um 150 Prozent höher, schätzt er.

„Das Feedback der Mehrheit unserer Kundinnen und Kunden spiegelt wider, dass es bei ihnen eher zu Unverständnis führt, dass sie nun immer wieder ausdrücklich zu Änderungen zustimmen müssen“, sagt Ramona Gisinger, Leiterin des Vorstandsstabs der Sparkasse Hochrhein. Das Modell bedeute Mehraufwand auf allen Seiten und biete keinen echten Mehrwert für Kunden. Auch vor dem BGH-Urteil habe die Sparkasse transparent über Vertragsänderungen informiert.

Dass das BGH-Urteil praxisfern ist, sieht auch die CDU/CSU-Fraktion so. Sie fordert die Bundesregierung auf, Rechtssicherheit für die Geschäftsbeziehungen zwischen Geldinstituten und den Bankkunden zu schaffen. Anfang Februar hat der Bundestag erstmals über den Unions-Antrag beraten.