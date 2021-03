Die Welt diskutiert über Impfstoffe, aber was ist eigentlich mit den Spritzen? Die Henke-Sass, Wolf GmbH aus Tuttlingen-Möhringen produziert Millionen Einwegspritzen zur Verabreichung des Impfstoffs. Die Maxime für den Mittelständler: Kein Tropfen des wertvollen Serums soll vergeudet werden.

„Nachdem klar wurde, dass die Impfstoffe ab Weihnachten zur Verfügung stehen werden, haben wir sehr viele Anfragen aus der ganzen Welt bekommen“, sagt Andreas Dürler, Produktmanager und für den Geschäftsbereich Einmalspritzen zuständig. Das Unternehmen ist neben der Herstellung von medizinischen Geräten für den Humanbereich und Veterinärtechnik unter anderem spezialisiert auf die Herstellung von Kunststoff-Einwegspritzen. Diese erleben durch die Covid-19-Pandemie eine stark gestiegene Nachfrage, vor allem nach zwei-und dreiteiligen Spritzen mit einem Volumen von ein oder zwei Millilitern, die für die Covid-19-Impfung verwendet werden.

Der Firmensitz von Henke-Sass, Wolf in Tuttlingen-Möhringen. | Bild: Henke-Sass, Wolf

„Wir verzeichnen hier etwa fünfmal so viele Anfragen wie in normalen Zeiten. Teilweise bekommen wir einzelne Anfragen für Stückzahlen im zweistelligen Millionenbereich, die wir in normalen Zeiten in einem Jahr verkaufen würden“, erklärt Andreas Dürler.

Zu den Kunden, die die Spritzen millionenfach ordern, zählen etwa Impfzentren in Deutschland. Seit Wochen läuft die Produktion der zwei- und dreiteiligen Kunststoffspritzen in Produktionswerken in Deutschland und China auf Hochtouren. Und auch für die nächsten Monate rechnet das Unternehmen weiterhin mit einer starken Nachfrage. „Wir arbeiten mit Nachdruck daran, die Kapazitäten für die nachgefragten Spritzenmodelle weiter zu erhöhen“, so Dürler.

Grundsätzlich besteht jede Spritze aus zwei oder drei Teilen. Im Spritzenzylinder ist eine Kolbenstange, mit der die Spritze aufgezogen wird. Am oberen Ende der Spritze verengt sich der Zylinder, damit die Kolbenstange beim Aufziehen nicht herausgezogen werden kann.

Mit solchen Spritzen, wie sie das Unternehmen Henke-Sass, Wolf aus Tuttlingen produziert, wird der Corona-Impfstoff injiziert. | Bild: Henke-Sass, Wolf

Mit Blick auf die derzeit noch knappen Impfstoffe ist es wichtig, dass die kleinvolumigen Spritzen mit einem sogenannten Spardorn ausgestattet sind. „An der Kolbenstange ist vorne an der Spitze ein zusätzlicher Stift angebracht, der in den Konus eindringt“, erklärt Andreas Dürler das Geheimnis der impfstoffsparenden Einwegspritze. Dadurch sinke das Restvolumen in der Spritze deutlich, es verbleibt weniger Impfstoff in der Spritze und der Medikamentenverlust wird auf ein Minimum reduziert. Nur so erhalte man die in der Öffentlichkeit diskutierten zusätzlichen Impfdosen aus den Impfstoff-Ampullen. „Es gibt nicht viele Hersteller, die derart präzise Spritzen herstellen“, sagt Andreas Dürler.

Die Henke-Sass, Wolf GmbH zählt laut Mittelstandsmedium Die Deutsche Wirtschaft zu den 1000 größten Familienunternehmen in Deutschland. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 1500 Mitarbeiter, davon mehr als 500 am Hauptsitz in Tuttlingen. Im laufende Jahr feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen.