Zürich vor 1 Stunde Schweizer Großbank UBS übernimmt angeschlagene Credit Suisse Kurz vor Öffnung der internationalen Börsen steht die Lösung: Die schlingernde Großbank Credit Suisse wird von der UBS übernommen.

Menschen gehen am Eingang der Hauptsitze der Schweizer Banken Credit Suisse und UBS am Paradeplatz in vorbei. Die Schweizer Großbank UBS ist offenbar bereit, die angeschlagene Großbank Credit Suisse für bis zu eine Milliarde US-Dollar zu übernehmen. Das berichtet die “Financial Times„. | Bild: Michael Buholzer/dpa