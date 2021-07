Gemeinwohl vor 1 Stunde

Christian Felber sagt, mit einer anderen Wirtschaftsordnung hätte Corona keine Chance – der Gemeinwohl-Vordenker erklärt, warum sich auch in der Region immer mehr Firmen der Bewegung anschließen

Das Wohl der Gesellschaft im Blick haben, statt nur den eigenen Gewinn – in einer Gemeinwohlökonomie ist nicht das Geld entscheidend, sondern das Wohlergehen aller. Christian Felber ist Initiator dieser anderen Wirtschaftsordnung und referiert am Mittwoch in Konstanz über ihrer Vorteile. Auch in der Bodenseeregion schließen sich immer mehr Unternehmen der Bewegung an, wie Vaude und die Spitalstiftung Konstanz.