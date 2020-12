In Hohentengen stellt eine kleine Firma die legendären Wersi-Orgeln her. Besuch bei der großen Marke und ihren vier Mitarbeitern.

Was ist eigentlich aus der guten alten Heimorgel geworden? In den 70er Jahren stand sie vielen deutschen Wohnzimmern. Sie gehörte zur Möblierung wie Sofa und schweres Büfett. Preiswert war sie, kaum reparaturanfällig und vielfältig in ihren