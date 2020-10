Der Energiekonzern will bis zum Jahr 2035 CO2-frei werden. Um das Ziel zu erreichen, rechnet der baden-württembergische Versorger einfach einen Teil seiner Kraftwerke aus der CO2-Bilanz heraus. Fachleute nennen das „scheinheilig“.

Es ist eine Botschaft, die voll in die Zeit passt. Bis zum Jahr 2035, und damit ein halbes Jahrzehnt vor den wichtigsten Konkurrenten, will der Karlsruher Energieversorger EnBW klimaneutral werden. In 15 Jahren soll die Kohlevertromung bei