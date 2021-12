Landwirtschaft vor 1 Stunde

Bernhard Bolkart aus Schonach ist neuer Bauernpräsident in Südbaden: Er erklärt, welche Zukunft er für die Landwirtschaft sieht

Die Bauern Südbadens haben einen neuen Chef gewählt. In den kommenden drei Jahren wird der Schwarzwälder Bernhard Bolkart den Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) als Präsident führen. Warum der gebürtige Donaueschinger den Grünen-Realo Cem Özdemir am liebsten gleich in den Schwarzwald einladen würde und sich um die Zukunft des Obstbaus am Bodensee sorgt, sagt er im SÜDKURIER-Exklusiv-Interview.