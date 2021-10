Mietpreise vor 1 Stunde

Berliner stimmen für Enteignungen von Wohnungsgesellschaften: Aber ist das auch bei uns in der Region vorstellbar?

Vor allem am Bodensee sind die Mietpreise in den vergangenen Jahren stark gestiegen. In Berlin muss der Senat nach dem Volksentscheid sich nun mit dem Thema Enteignung von Immobilienkonzernen beschäftigen. Doch wie ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt im Südwesten Deutschlands und wären Enteignungen hier denkbar?