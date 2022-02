Immobilien vor 54 Minuten

Bauministerin Razavi über Förderung von Neubauten: „Ich will den Systemwechsel“

Landes-Bauministerin Nicole Razavi hat in der Landesregierung die Aufgabe, mehr günstigen Wohnraum in kurzer Zeit zu schaffen. Dafür darf sie viel Geld in die Hand nehmen. Ob es reicht, ist indes fraglich. Und auf Häuslebauer droht eine neue Preiswelle zuzukommen – die Ministerin im SÜDKURIER-Redaktionsgespräch.