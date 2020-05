Herr Münzer, jahrelang hat die Automobilbranche in Deutschland prächtig verdient. Jetzt befürchtet unter anderem Ihr Verband eine massive Pleitewelle. Ist das nicht reichlich übertrieben?

Dass die gesamte Automobilbranche in den vergangenen Jahren gut verdient hat, stimmt so nicht. Wie überall gibt es auch im Automobilbereich das obere und das untere Ende der Nahrungskette. Auf der einen Seite wird gut verdient, auf der anderen Seite weniger gut.

Wo ist unten und wo ist oben?

Oben sind die Automobilkonzerne und – mit Abstrichen – die großen Systemlieferanten. Unten stehen Hunderte kleine und mittelständische Autozulieferfirmen, die sich einem gnadenlosen Preisdruck gegenübersehen. Genau diese Unternehmen stehen jetzt vor gewaltigen Problemen.

Ein paar Wochen Corona-Aus bringt doch keinen jahrzehntealten Autozulieferer ins Wanken...

Das stimmt, aber die Zeiten für viele dieser Firmen sind schon lange nicht mehr rosig. Bereits in den Jahren 2018 und 2019 haben einige, wenn überhaupt, geringe Gewinne gemacht. Teils stecken die Unternehmen seit Monaten in Schwierigkeiten. Sie kämpfen mit sich überlagernden Krisen. Der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Elektromobilität, der Brexit, Trumps Zollpolitik, der Einbruch Chinas als Absatzmarkt und jetzt auch noch die Corona-Krise. Sie können als Unternehmen zwar lange Zeit die Atmung etwas verlangsamen. Aber sie können nicht jahrelang die Luft ganz anhalten.

Den Firmen geht also die Luft aus?

Dieser Zustand droht. Wir haben in Baden-Württemberg ein Klumpenrisiko erster Güte im Automobilbereich. Die Lage ist dramatisch. Wenn ich mich in den Zulieferregionen im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb umhöre, wird mir manchmal mulmig.

Im Moment bekommt jeder Döner-Laden Staatshilfe. Warum sichern sich die Firmen nicht die nötigen Mittel?

Das ist es ja gerade. Es gibt diese Hilfen häufig nur auf dem Papier und in Pressemitteilungen. In der Realität fallen gerade mittelständische Zulieferer durchs Förderraster. Es gibt weder die für alle Unternehmen passenden Programme noch sehe ich bei den Banken die Neigung, an die Firmen genügend Kredite auszureichen. Sie sind ja selbst de facto mit in der Haftung und scheuen daher das Risiko. Die Firmen brauchen jetzt schnell und unkompliziert Cash. Ansonsten sehe ich auch Arbeitsplätze in erheblichem Umfang in Gefahr. Kurzarbeitergeld allein reicht da bei Weitem nicht aus.

Wäre es nicht Aufgabe der Automobilkonzerne, auf die Zulieferbetriebe zu achten? Keiner will doch, dass es ihm so geht wie Volkswagen, der die Golf-Produktion vor zwei Jahren stoppen musste, weil der einzig verbliebene Zulieferer für Sitzteile Probleme machte?

Das sollte man meinen. Die Realität ist aber, dass viele Autobauer selbst in der Krise mit harten Bandagen kämpfen und die Preise bis aufs Letzte ausreizen. Kommen diese Firmen in den nächsten Wochen nicht an Überbrückungskredite oder frisches Geld, wird die Lage für eine ganze Branche äußerst unangenehm.